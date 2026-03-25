ASCOLI PICENO – Dopo il grande successo dell’anno scorso, sabato 28 marzo torna ad Ascoli Piceno la “Caccia al Micheluovo”, un’attività inclusiva organizzata dall’impresa sociale “Michelepertutti” per coinvolgere in attività ludiche a tema pasquale bambini e ragazzi, con e senza disabilità, e tenere vive le tradizioni.

Le attività si svolgeranno sabato 28 marzo presso il Parco dell’Annunziata a gruppi che si alterneranno ogni mezz’ora, dalle ore 15 alle 18, e prevedono caccia al tesoro in 5 tappe anche in inglese, laboratori creativi e l’immancabile “scoccetta” con uova sode.

“Un bel momento di socialità – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – che durante il periodo pasquale anima il nostro territorio. Un’iniziativa che fa dell’inclusività il suo tratto essenziale e che quindi si sposa perfettamente con i principi solidaristici e comunitari che la nostra Amministrazione porta avanti”.

La partecipazione alla attività è completamente gratuita grazie al patrocinio del Comune di Ascoli Piceno e ad alcuni partners locali che hanno reso possibile le singole attività: Azienda Le Sibille per le uova, Industria dolciaria Giammarini per il cioccolato, Helen Doron per le attività di inglese.

“Questo appuntamento – ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – è diventato ormai una tradizione per la nostra città. Il grande lavoro che l’associazione ‘Michelepertutti’ porta avanti sul fronte dell’inclusività rappresenta un patrimonio importante da valorizzare e per questo, come Amministrazione, abbiamo voluto essere al fianco di questa iniziativa”.

Per garantire la qualità dell’esperienza a ogni partecipante, i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/d/italy–ascoli-piceno/caccia-al-micheluovo/

In caso di pioggia l’attività si farà al coperto e sarà cura dell’organizzatore avvisare tutti gli iscritti.

Per maggiori informazioni: segreteria Michelepertutti, 3755322236.

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