ASCOLI PICENO – Ancora tre medaglie pesanti per l’ascolano Davide Benigni nel corso dei Campionati Italiani Indoor di Atletica leggera al Pala Casali di Ancona. Davide, studente dello “Scientifico” ad Ascoli, ha conquistato una medaglia d’oro nella staffetta 4xm200 con l’Anthropos Civitanova conducendo alla vittoria la propria squadra con una splendida ultima frazione con il migliore dei tempi parziali.
Ancora una medaglia questa volta d’argento nella staffetta 4xm400 sempre dell’Anthropos ed una di bronzo nei m.200.
Davide che quest’anno fa l’esordio nella categoria Senior gareggia come atleta paralimpico con l’Anthropos Civitanova e si allena stabilmente presso l’ASA Ascoli, allenato dal professor Mauro Ficerai, per la quale gareggia anche in competizioni Fidal.
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