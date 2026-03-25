Per partecipare alla manifestazione occorre effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il nome e cognome di chi sarà presente

ASCOLI PICENO – Torna ad Ascoli Piceno il progetto “Camminata dei musei”.

Si tratta di un nuovo evento gratuito promosso da Unione Sportiva Acli provinciale Aps, sostenuto da Comune di Ascoli Piceno e Fondazione Nazionale delle Comunicazioni, realizzato in collaborazione con Ascoli Musei.

Sabato 28 marzo, in prossimità di Dantedi (Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri) è in programma l’attraversamento di un percorso cittadino dedicato al legame tra la città delle cento torri e il sommo poeta. In caso di maltempo verrà effettuato un percorso alternativo e al coperto.

L’appuntamento, denominato “Ascoli e Dante: personaggi, luoghi e aneddoti”, è fissato per le ore 14.45 in Viale Treviri, davanti alla Porta Romana. Da lì il gruppo si sposterà verso la Pinacoteca Civica di Piazza Arringo, dove è previsto l’ingresso gratuito.

Per partecipare alla manifestazione occorre effettuare la prenotazione esclusivamente tramite un messaggio al numero 3939365509 indicando il nome e cognome di chi sarà presente.

E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti, le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27 marzo.

Il progetto “Camminata dei musei” di U.S. Acli provinciale ha fatto registrare nel territorio delle regioni Marche e Abruzzo, dal 2015 a oggi, oltre 8000 presenze in 165 eventi.

Nella città di Ascoli Piceno sono stati organizzati più di 65 eventi che hanno toccato i Musei civici (Pinacoteca, Ceramica, Licini e Forte Malatesta), il Museo archeologico, il Museo dell’annunciazione, il Museo della Cartiera Papale, il Museo di S. Emidio, il Museo diocesano, il Museo Pimu e il Museo Biblioteca Marcucci.

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