ASCOLI PICENO – La Scuola di Ateneo di Architettura e Design ‘Eduardo Vittoria’ di Ascoli Piceno, dell’Università di Camerino è felice di promuovere il decimo incontro della seconda stagione di Editoria & Progetto, mercoledì 1 aprile 2025, alle ore 18, presso la Libreria Rinascita di Ascoli Piceno.
L’appuntamento sarà dedicato alla presentazione del volume di Riccardo Falcinelli Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie (Einaudi, 2024).
Presentano il libro l’autore Riccardo Falcinelli e Carlo Vinti, della Scuola di Ateneo di Architettura e Design, Unicam.
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