ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli Piceno organizza, anche quest’anno, la “Giornata della Trasparenza Amministrativa”, un’iniziativa dedicata ad approfondire e valorizzare il principio della trasparenza nel rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadinanza. L’evento rappresenta un’occasione di confronto e aggiornamento sui temi dell’accessibilità, della partecipazione e della responsabilità amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la fiducia tra istituzioni e comunità.

Anche per l’edizione 2026, l’Amministrazione comunale ha scelto di coinvolgere gli istituti scolastici, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della trasparenza nell’azione pubblica e di far conoscere più da vicino attività, decisioni e processi che quotidianamente caratterizzano l’operato dell’Ente.

La giornata sarà articolata in più sessioni, alcune delle quali dedicate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per favorire un momento di approfondimento, dialogo e partecipazione consapevole. Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 gli studenti delle medie visiteranno gli uffici comunali accompagnati dall’assessore all’Istruzione Donatella Ferretti. Nello stesso orario i ragazzi delle superiori assisteranno a un incontro formativo sul tema nella Sala della Vittoria della Pinacoteca civica. A seguire (dalle 11 alle 13) si terrà un appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza con il professor Stefano Villamena, docente di diritto amministrativo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata che, dopo i saluti del Sindaco e del Direttore Generale, illustrerà i principi della Trasparenza amministrativa. All’ingresso della sarà presente anche uno stand informativo del progetto “Skillup”.

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