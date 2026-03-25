L’iniziativa rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’ITS come ponte tra scuola e impresa, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio

ASCOLI PICENO – La sede di Ascoli dell’ITS Academy “Nuove tecnologie e Made in Italy nelle Marche” apre le sue porte, giovedì 26 marzo, a un gruppo di alunni provenienti dall’Istituto Tecnico “Duca d’ Aosta” de L’Aquila, indirizzo chimico. Gli studenti e le studentesse saranno protagonisti di una visita formativa volta a conoscere da vicino l’offerta didattica e le opportunità professionali dell’Istituto Tecnico Superiore Academy: la sede di Ascoli, infatti, ha due corsi afferenti all’indirizzo di studi degli alunni abruzzesi, quello sui polimerici e quello farmaceutico.

L’iniziativa rappresenta un momento di grande rilevanza, non solo per l’ITS ma per l’intero territorio, che si conferma punto di riferimento nell’ambito della formazione tecnica altamente specializzata e dell’innovazione. Nel corso della giornata, gli studenti avranno l’opportunità di visitare anche un’importante azienda locale, la Pfizer, componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’ITS. Un’occasione preziosa per toccare con mano il forte legame tra formazione e mondo del lavoro, elemento distintivo del modello ITS, che punta a costruire competenze concrete e immediatamente spendibili.

«Siamo felici di ricevere la visita di questi studenti dal vicino Abruzzo, per permettere loro di conoscere in prima persona la validità dell’offerta formativa dell’ITS. Per loro sarà anche l’occasione per visitare la nostra città, così da poter scoprire Ascoli e le sue bellezze».

La presenza di studenti provenienti dalla regione Abruzzo costituisce un significativo riconoscimento del valore e della qualità dell’offerta formativa dell’ITS di Ascoli Piceno, sempre più attrattivo anche oltre i confini territoriali.

«Accogliere giovani da altre realtà italiane è motivo di grande orgoglio – dichiara il direttore della sede di Ascoli dell’ITS, Patrizia Palanca –. Questo dimostra come il nostro modello formativo, fondato sulla collaborazione con le imprese, sia capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e di offrire reali prospettive occupazionali».

L’iniziativa rafforza ulteriormente il ruolo strategico dell’ITS come ponte tra scuola e impresa, contribuendo allo sviluppo economico e sociale del territorio. Formazione, innovazione e collaborazione: il futuro passa da qui.

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