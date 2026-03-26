Per l’occasione il Consolato, che ha messo a disposizione della scuola anche un bus per il tragitto di andata e ritorno, era rappresentato dal Vice Console Alessandro Castelli e dal Maestro formatore Emidio Orsini

ASCOLI PICENO – Nell’ambito delle azioni di Testimonianza Formativa, proposte nel corso di ogni anno scolastico dal Consolato Maestri del Lavoro di Ascoli Piceno e Fermo in favore delle scuole di ogni ordine e grado di entrambi in territori di competenza e che si concretizzano in interventi in aula ma anche in visite guidate aziendali, nella mattinata di martedì 24 marzo, 38 studenti del 3° e 4° anno del Liceo classico “Stabili” di Ascoli Piceno, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto l’opportunità di visitare il noto stabilimento Fainplast, sito in zona industriale della città, di cui fondatore e amministratore unico è il Cavaliere del Lavoro Battista Faraotti.

Per l’occasione il Consolato, che ha messo a disposizione della scuola anche un bus per il tragitto di andata e ritorno, era rappresentato dal Vice Console Alessandro Castelli e dal Maestro formatore Emidio Orsini che hanno poi accolto la comitiva, unitamente al referente dell’azienda Patrizio Saccomenti. Ed è stato quindi quest’ultimo, dopo l’illustrazione in aula della storia di Fainplast e delle produzioni altamente specializzate prodotte in quel sito industriale ed esportate in tanti paesi del mondo ad accompagnare i ragazzi nei vari reparti produttivi, illustrando nei dettagli le diverse procedure di lavorazione delle materie prime ed i prodotti finali utilizzati poi per la realizzazione di varie componentistiche.

Al termine dell’incontro è intervenuta la dottoressa Roberta Faraotti che oltre a salutare gli ospiti ha sottolineato che per la proprietà è sempre un piacere condividere la loro realtà industriale con le giovani generazioni e che pertanto ben vengano altre analoghe programmazioni dei Maestri del Lavoro che saranno sempre ben accolte.

Anche una tale iniziativa, ha commentato il Console interprovinciale Giorgio Fiori ha raggiunto gli obiettivi positivi che si era proposta, sia per la soddisfazione esternata al termine da tutti i partecipanti, sia perché ancora una volta gli studenti hanno avuto modo di conoscere più da vicino il mondo del lavoro, tra l’altro di una eccellenza industriale del territorio qual è indubbiamente Fainplast.

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