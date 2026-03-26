ASCOLI PICENO – Per il terzo anno consecutivo torna “La città in fiore”, la mostra mercato a tema floreale che trasforma il cuore di Ascoli Piceno in un giardino a cielo aperto.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, dalle ore 9.00 alle ore 20, nelle cornici suggestive di Piazza del Popolo, Loggia dei Mercanti e via del Trivio. La Domenica delle Palme diventa così l’occasione perfetta per rinnovare terrazzi, balconi e giardini: un weekend dedicato alla bellezza del verde e alla cura degli spazi domestici, in uno dei centri storici più affascinanti d’Italia.

“Una bella occasione per far conoscere la nostra città – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – perché saranno sicuramente tantissimi gli appassionati che arriveranno per questo appuntamento. La promozione di Ascoli passa anche attraverso eventi tematici, capaci di attrarre un pubblico selezionato”.

L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha aggiunto: “Attraverso una diversificazione dell’offerta riusciamo a intercettare un’ampia fascia di persone: questo weekend sarà tutto dedicato ai fiori e al verde, trasformando il centro storico in un grande giardino a cielo aperto”.

Gli espositori presenti offriranno una selezione ampia e variegata, capace di soddisfare ogni tipo di appassionato. Dai classici alle tendenze più contemporanee, si potranno trovare piante ornamentali, fiorite, aromatiche e grasse, perfette per ogni angolo della casa e del giardino. Non mancheranno i raffinati vasi di Deruta e i coloratissimi vasi tunisini, autentici pezzi artigianali che uniscono funzione ed estetica, insieme a oggetti in legno per completare e abbellire ambienti interni ed esterni.

L’evento ospiterà anche prodotti alimentari come miele e spezie, per portare la natura direttamente in cucina, e uno spazio dedicato all’artigianato e alla creatività, con capolavori a tema floreale che celebrano la bellezza del fatto a mano.

Giunta alla sua terza edizione, “La città in fiore” si è affermato come uno degli eventi primaverili più attesi del territorio ascolano, capace di unire la passione per il verde alla qualità dell’artigianato locale, e non solo. Un’atmosfera festosa e profumata accoglierà residenti e visitatori in un percorso tra bellezza, natura e tradizione, nel rispetto dello spirito della Domenica delle Palme. L’ingresso è libero e aperto a tutti.

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