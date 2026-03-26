ASCOLI PICENO – L’Amministrazione comunale di Ascoli informa che, nella giornata odierna, 26 marzo, si è provveduto all’apertura del Coc per monitorare la situazione legata alle avversità meteorologiche, in particolar modo alle forti raffiche di vento e al maltempo previsti nelle prossime ore. L’intero territorio comunale verrà costantemente monitorato, ma si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione ai fenomeni ventosi, piovosi e/o di forti rovesci.
Si raccomanda, altresì:
– ai responsabili di cantieri edili, di verificare lo stato di sicurezza degli stessi, nonché quello di ponteggi, impalcature, materiali di stoccaggio e di tutto quanto potrebbe arrecare danno a persone e/o cose in caso di forti raffiche di vento.
– ai privati cittadini, di verificare la chiusura di finestre e persiane, soprattutto qualora ci si allontanasse dalla privata abitazione per l’intero weekend.
– ai titolari di attività ed esercizi commerciali con occupazione di suolo pubblico, di verificare la sicurezza delle paratie e di eventuali elementi di arredo.
Per info ed emergenze, è attivo e presidiato H24 il numero di telefono della sala operativa 0736-244674.
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