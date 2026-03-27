SPINETOLI – L’evento “L’uomo della Croce”, previsto per sabato 28 Marzo a Pagliare del Tronto, è stato posticipato a domenica 29 Marzo a causa delle condizioni meteo avverse, che non consentono il corretto allestimento dei palchi e lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
L’evento si terrà quindi domenica 29 marzo, con inizio anticipato alle ore 20:30 (anziché alle 21), mantenendo invariato il resto del programma.
La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e la qualità dell’evento.
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