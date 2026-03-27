L’evento segna la conclusione di un intervento cruciale per la tutela del patrimonio architettonico e la sicurezza dei cittadini. Tutti i dettagli

APPIGNANO DEL TRONTO – Si terrà domenica 29 marzo, alle ore 15:30, presso il parco comunale “Sergio De Angelis”, la cerimonia ufficiale di inaugurazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e l’intitolazione del nuovo percorso pedonale “Sentiero delle Sette Spigolatrici”.

L’evento segna la conclusione di un intervento cruciale per la tutela del patrimonio architettonico e la sicurezza dei cittadini di Appignano del Tronto.

Sicurezza e Territorio: un investimento da quasi un milione di euro

I lavori di consolidamento del versante sud-ovest del centro abitato sono stati resi possibili grazie a un finanziamento di 992.000,00 euro, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Marche. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza l’ultimo tratto classificato a rischio idrogeologico elevato (R4), completando un percorso di risanamento iniziato negli anni ’90.

“Il completamento di questi lavori rappresenta un traguardo fondamentale del nostro programma di mandato e un segno di continuità con l’impegno delle precedenti amministrazioni”, dichiara la Sindaca di Appignano del Tronto. “Siamo orgogliosi di restituire stabilità e sicurezza al nostro centro storico medievale, un gioiello fragile che oggi è finalmente più protetto.”

Memoria e Identità: Il Sentiero delle Sette Spigolatrici

Oltre all’aspetto tecnico e strutturale, l’Amministrazione ha voluto dare un valore simbolico e culturale all’intervento, intitolando il nuovo sentiero alle “Sette Spigolatrici”.

Il nome rende omaggio a sette donne della comunità locale che il 28 giugno 1773 persero tragicamente la vita a causa di un’esondazione del fiume Tronto. Le donne stavano attraversando il corso d’acqua per recarsi a spigolare il grano nel vicino Regno di Napoli, spinte dalla necessità e dal desiderio di provvedere alle proprie famiglie. (CIT:”Braccianti appignanesi in Agro Romano 1552-1905″ di E. Santoni F. Albertini)

Il sentiero non vuole essere solo un luogo di memoria, ma un tributo alla forza, all’intraprendenza e al valore del lavoro rurale femminile, radici profonde dell’identità appignanese.

Il Programma della giornata

La cittadinanza è invitata a partecipare a un pomeriggio che unirà istituzioni, storia e convivialità:

Ore 15:30: Saluti istituzionali, taglio del nastro e intitolazione del sentiero.

A seguire: Aperitivo offerto ai partecipanti e intrattenimento musicale a cura della band “ Le DiViniles” , quintetto Swing&Roll tutto al femminile.

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al teatro SALE.

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