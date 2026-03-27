ASCOLI PICENO – Ascoli Servizi Comunali, in collaborazione con Ecoinnova, informa che è stata prorogata fino al 18 aprile la distribuzione dei kit e dei mastelli per la raccolta differenziata, nell’ambito della campagna annuale di sensibilizzazione e supporto alla raccolta sostenibile dei rifiuti.

Le utenze domestiche residenti nel comune di Ascoli Piceno potranno quindi ritirare gratuitamente la propria dotazione di sacchi presso il centro di distribuzione in via Calzecchi Onesti 12 nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

sabato: 9:00 – 13:00.

La proroga dell’attività di consegna dei kit per la raccolta differenziata è stata resa necessaria per consentire a tutti i cittadini di usufruire di questo servizio gratuito e ritirare i sacchi necessari per effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti.

Le due aziende comunicano inoltre, che dal 1° marzo fino ad oggi, sono stati distribuiti circa 15.000 kit per la raccolta differenziata, comprendenti sacchi e mastelli dedicati al rifiuto secco non riciclabile.

Si ricorda che al momento non vi sono modifiche alle attuali modalità di conferimento del secco non riciclabile. I mastelli recentemente consegnati non dovranno essere esposti fino all’avvio del nuovo servizio, previsto a partire da giugno 2026.

Con l’introduzione del nuovo sistema, il conferimento del secco non riciclabile avverrà esclusivamente tramite i mastelli forniti, sostituendo l’attuale utilizzo dei sacchi esposti su strada. Restano invece invariate le modalità di raccolta di carta e plastica. Fino all’entrata in vigore delle novità, i cittadini sono invitati a continuare a seguire le disposizioni attualmente in uso.

La distribuzione dei kit rappresenta un impegno concreto per agevolare la partecipazione attiva della comunità e migliorare la qualità del servizio, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al decoro urbano.

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