ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, domani, Sabato 28 Marzo 2026, alle ore 16:30, presso l’auditorium “Neroni” della Fondazione Carisap di Ascoli Piceno, organizza l’evento “Oltre l’apparenza: il peso delle emozioni”.
Realizzato da Standap Ascoli Piceno Aps in collaborazione con la Fondazione Cotarella, impegnata da tempo nella prevenzione e nella sensibilizzazione.
Un momento aperto alla comunità per dare voce a ciò che spesso resta nascosto: le emozioni, le fragilità, le storie.
Attraverso testimonianze e interventi di professionisti, proveremo a guardare oltre l’apparenza e a riconoscere il valore umano che c’è dietro ogni percorso.
A seguire ci sarà un Aperitivo Lilla con il Tellus dal Fiocchetto Lilla di Famiglia Cotarella, un momento di convivialità e di condivisione.
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo