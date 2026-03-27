Il Festival musicale, giunto alla sua nona edizione e seguito da un ampio pubblico di appassionati, è sostenuto dalla Fondazione Carisap con il patrocinio dalla stessa Fondazione, dal Comune e dall’ Istituto Musicale “G. Spontini

ASCOLI PICENO – Dopo il successo della scorsa edizione torna con rinnovato entusiasmo la Primavera Chitarristica, serie di quattro recital musicali dedicati alla chitarra classica, presentata nelle sue multiformi potenzialità.

Il Festival musicale, giunto alla sua nona edizione e seguito da un ampio pubblico di appassionati, è sostenuto dalla Fondazione Carisap con il patrocinio dalla stessa Fondazione, dal Comune di Ascoli Piceno e dall’ Istituto Musicale “G. Spontini”.

Ad aprire la rassegna domenica 29 marzo sarà un duo d’eccezione: i Maestri Gian Marco Ciampa (chitarra) e Erica Piccotti (violoncello) si esibiranno nel programma “Jota”, un suggestivo viaggio fra le musiche di importanti autori del Novecento (De Falla, Piazzolla, Albeniz) nate dal felice incontro di musica del folklore latino-americano e spagnolo e musica colta europea. Gli artisti, già affermati nel panorama internazionale, metteranno in dialogo le sonorità dei due strumenti, esplorando le molteplici sfaccettature di questo repertorio. Alcune delle opere saranno eseguite negli arrangiamenti di Simone Cardini, compositore italiano vincitore di numerosi premi internazionali, e dello stesso duo. Ciampa, inoltre, sarà impegnato nella giornata del 28 marzo con delle masterclasses rivolte agli studenti di chitarra della zona.

Il secondo appuntamento del 12 aprile vedrà come protagonista il Duo Savigni, composto dalle sorelle Laura al fortepiano e da Enrica alla chitarra. Le musiciste sono considerate fra le maggiori esperte del repertorio e della prassi esecutiva del XIX secolo, tenendo seminari e masterclasses sull’argomento ed esibendosi regolarmente in Italia e all’estero. Rilevante è anche il loro impegno discografico fra cui “Duo Savigni: Giuliani,Moscheles, Mertz” (2019) per l’etichetta Movimento Classical, pubblicato in formato digitale sul numero di gennaio della rivista musicale “Amadeus” e “Unruhe: new transcriptions for guitar and piano” (2025); “J. N. Hummel: Pot-pourri Vol.1” (2025), NovAntiqua Records.

La rassegna proseguirà con un artista del calibro di Andrea Roberto. Classe 1995, ha iniziato a studiare giovanissimo; il suo percorso artistico comprende numerosi premi e riconoscimenti che lo hanno portato ad esibirsi in tutto il mondo. A soli 15 anni debutta con l’orchestra del Mediterraneo a Foggia eseguendo il Concerto de Aranjuez. Il suo debutto discografico, “El Viaje de la guitarra italiana” con l’etichetta spagnola JSG Guitar Records riceve favorevoli consensi dalla critica fra cui gli apprezzamenti di David Russell. Il repertorio del concerto del prossimo 3 maggio partendo dalla musica antica, abbraccerà alcuni dei periodi più ricchi della letteratura per chitarra classica.

Protagonisti del quarto e ultimo appuntamento saranno Eleonora Canzian (chitarra), Claudia Canzian (pianoforte) e l’Ensemble Euridice, una formazione nata con l’intento di proporre al pubblico un repertorio solitamente destinato soltanto ad “uso e consumo” delle orchestre da camera e sinfoniche; attraverso strumentazioni ed arrangiamenti mirati, la mole di lavoro esecutiva richiesta ordinariamente ad una classica orchestra è attribuita, quindi, ai soli strumenti a fiato. Questo concerto è pensato per mettere in luce la chitarra in due tra i più significativi contesti solistici della sua storia, attraverso prospettive cameristiche e concertanti di grande valore musicale. Il programma ruota attorno a due capisaldi del repertorio, presentati in versioni che ne esaltano la forza espressiva e la versatilità timbrica.

Punti di forza della Primavera Chitarristica sono la ricerca di un elevatissimo livello delle proposte concertistiche, la volontà di raggiungere un pubblico più vasto ed eterogeneo possibile, l’attenzione alle giovani generazioni di musicisti ed ascoltatori.

Tutti i concerti si svolgeranno presso l’Auditorium Carisap “E. Neroni”, con inizio alle ore 18.

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