Mister Tomei ha parlato di come la squadra si sta preparando alla sfida con l’Arezzo, in programma lunedì prossimo, alle 20:30, al Città di Arezzo:

“E’ una partita importantissima, lo dico senza ipocrisia, andiamo in casa della capolista, che fino ad oggi ha meritato la classifica che ha, sta facendo ottime cose, sarà un incontro stimolante, con contenuti emotivi di spessore. Mi aspetto una partita equilibrata, entrambe le squadre hanno valori importanti, bisogna essere sereni, attenti, non c’è bisogno di caricare una sfida del genere, i ragazzi sono consapevoli di quello che stanno facendo, dovremo continuare a fare quello su cui lavoriamo da tanti mesi. L’importante è restare col focus sulla gara perché il dettaglio farà certamente la differenza. Al di là della sfida di lunedì, che puoi vincere, pareggiare o perdere, sono sempre proiettato fino all’ultima giornata. Come ho detto, è un incontro sicuramente importante – non sarebbe onesto dire il contrario – ma ci andiamo a giocare la partita serenamente, con rispetto massimo per l’avversario. Entrambe le squadre giocheranno per vincere. Al di là dell’assetto tattico avversario, noi dobbiamo fare la nostra partita, sono concentrato sulla mia squadra, l’importante è che ci facciamo trovare pronti in tutte le situazioni. Le forze delle due squadre si equivalgono, quindi conterà avere il livello di attenzione altissimo, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Al di là di Cianci e Ravasio, l’Arezzo è una squadra costruita nel tempo, allenata e strutturata per stare ai vertici, sono entrambi giocatori importantissimi, ma sono tutti forti, preparati e strutturati per affrontare un campionato di vertice, bisogna essere attenti a tutti.

Non credo che corriamo il rischio di restare delusi in caso di mancata promozione diretta perché, tornando indietro di qualche mese, va detto che stiamo ricostruendo sulle macerie, sappiamo quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma sarebbe da stupidi pensare che abbiamo fatto tutto. Stiamo costruendo qualcosa, al di là della gara di lunedì, quindi dobbiamo continuare a lavorare quotidianamente con l’obiettivo di migliorarci, l’input della Società è questo, quindi, al di là dell’esito della partita di lunedì, bisogna continuare a costruire. I ragazzi sanno qual è il mio modo di pensare, ovvero migliorarsi quotidianamente, devi sempre avere questo stimolo. La squadra finora ha dimostrato, anche nei momenti di difficoltà, di restare sempre centrata, ha continuato a lavorare a testa bassa, i ragazzi sono migliorati, la vittoria principale è questa, poi quello che succederà sarà il tempo a dirlo.

La sosta è servita per ricaricare le pile, non tanto a livello fisico perché la condizione è ottima, ma per allentare un po’ dopo tante partite impegnative. Abbiamo svolto un piccolo richiamo a livello organico ed aerobico. D’Uffizi ha recuperato, tutti si stanno allenando in modo continuo. Del Sole è recuperato, ha iniziato a fare il lavoro del resto del gruppo, non ha la condizione degli altri, ma, quando potrò, mi auguro di fargli riassaporare il campo, è giusto e lo merita. Galuppini? Sta bene, è entrato nei meccanismi, col lavoro è al pari degli altri, sarà utile dall’inizio o a gara in corso, in questo momento è un giocatore importante, come tutti gli altri. Nicoletti? Non mi piace parlare di chi non c’è, tutti i ragazzi hanno raggiunto una condizione psicofisica equilibrata, quindi siamo sereni, a prescindere da chi scenderà in campo.

Anche se l’affluenza dei nostri tifosi allo stadio sarà limitata a 600 persone, sappiamo che per loro è importante e anche piacevole avere addosso quell’adrenalina che ti dà il poterti giocare tanto a questo punto della stagione. Queste belle sensazioni si trasferiscono a tutto l’ambiente, noi in campo, loro sugli spalti. Spero di poterli rendere felici.”