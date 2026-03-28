OFFIDA – Nella mattinata del 28 marzo si è svolta la celebrazione della Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati promossa dal Comune di Offida, durante la quale sono stati accolti 38 piccoli offidani, nati nel 2025.

Per il secondo anno consecutivo, oltre alla Pigotta dell’Unicef, simbolo della campagna “Per ogni bambino nato, un bambino salvato”, le famiglie hanno ricevuto anche un attestato di partecipazione come segno di accoglienza nella comunità.

“L’evento unisce due valori fondamentali – ha commentato l’assessora Isabella Bosano – l’accoglienza dei nuovi nati e la solidarietà verso i bambini più vulnerabili del mondo. L’adesione al progetto Unicef si inserisce infatti nel quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, contribuendo in particolare alla lotta contro la povertà e la fame e alla promozione della salute e dell’istruzione”.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la rete di volontari Unicef, tra cui Loredana Antonacci e Bianca Procaccini che hanno promosso il progetto a livello locale, Silvana Guardiani, presidente dell’associazione e il fondamentale contributo delle Pigottare che con passione hanno realizzato a mano le bambole donate durante la cerimonia.

“È come sempre un momento emozionante accogliere i nuovi nati con entusiasmo – ha concluso il sindaco Luigi Massa – e, allo stesso tempo, promuovere un messaggio di solidarietà che guarda oltre la nostra comunità”.

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