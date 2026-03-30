Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze del territorio e un’infrastruttura strategica destinata ai servizi sanitari e di protezione civile

MONTALTO DELLE MARCHE – Si è svolta sabato 28 marzo a Montalto delle Marche la cerimonia di inaugurazione della nuova Elisuperficie comunale nel territorio di Montalto. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la gestione delle emergenze del territorio e un’infrastruttura strategica destinata ai servizi sanitari e di protezione civile. Presenti alla cerimonia, caratterizzata dalla sincera commozione dei partecipanti: l’Assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, l’assessore regionale al Bilancio Francesca Pantaloni, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ascoli Piceno Antonello Maraldo, il responsabile regionale SOSD Elisoccorso Germano Rocchi, il presidente della Croce Azzurra di Montalto e Montedinove Luciana Marozzi, oltre al sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi, il vicesindaco di Montalto delle Marche Samuele Leonardi e il vicesindaco di Montedinove Alberto Antognozzi, e altri rappresentanti del volontariato locale e delle istituzioni. Numerosi anche i cittadini e volontari presenti, soprattutto la Croce Azzurra locale, realtà molto ben radicata nel territorio.

L’area è stata dedicata a Giancarlo Brandoli, ex presidente della Croce Azzurra di Montalto e Montedinove, che negli anni si era distinto per il suo impegno, con determinazione e altruismo, nella cura e nell’assistenza volontaristica.

“Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per quest’opera, che rappresenta un segno ancora una volta tangibile a favore di un intero territorio. Un’opera di grande rilevanza per la comunità montaltese e non solo, quindi, pensata per rafforzare la gestione delle emergenze e per migliorare l’efficacia degli interventi di soccorso, garantendo tempi più rapidi e un supporto concreto alla tutela della salute pubblica. Un’infrastruttura cruciale e un tassello importante, inoltre, nell’ambito dell’implementazione della Rete Regionale Elisuperfici (R.E.M.), finalizzata al potenziamento capillare del servizio di elisoccorso su tutto il territorio marchigiano”, ha ricordato il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

Nello specifico – è stato ricordato – la realizzazione di quest’opera dà concreta attuazione alla programmazione regionale, che individua specificamente il territorio comunale di Montalto delle Marche quale ambito strategico per l’insediamento di nuove elisuperfici destinate a servizi sanitari e di Protezione Civile. Il progetto è stato reso possibile grazie ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 (Bando Sottomisura 7.4, Azione F).

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