ASCOLI PICENO – Si torna a casa a mani vuote.
L’Atletico Ascoli ha perso 1-0, nel pomeriggio di domenica 29 marzo, a Giulianova contro i padroni di casa, match valevole per il girone F di serie D.
I bianconeri restano saldi in zona PlayOff ma recriminano per un arbitraggio discutibile, fra tante perplessità una mancata espulsione ai danni di un giocatore giallorosso. Decide Guerriero a poco più di dieci minuti alla fine della partita.
Di seguito il tabellino completo
GIULIANOVA: Vandelli, Guerriero, Esposito, Vesprini, Martiniello, Odianose, Scarsella, Misuraca, Vuillermoz, Menna, Pertosa. A disp. Negro, Perseu, Paznera, Chiarella, Bolondi, Callegari Torres, Agostini, Carbonelli, Masawoud. All. Pergolizzi
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani, Nonni, Feltrin; Bucco, Coppola, Vechiarello, Forgione, Antoniazzi; Minicucci, Maio. A disp. Viganò, Gafuri, D’Alessandro, Moscarini, Sbrissa, Camilloni, Carbone, Muro, Didio. All. Seccardini
Rete: 78′ Guerriero (G)
Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Commenta l'articolo