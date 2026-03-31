OFFIDA – A quarantotto ore dall’inaugurazione dell’Ospedale di comunità di Ascoli, l’Ast picena aggiunge un altro tassello al mosaico delle strutture territoriali da realizzare, con l’apertura, dal 1 aprile, della prima Casa di comunità, quella di Offida (determina 198 del 27 marzo 2026 del direttore generale avente a oggetto: Pnrr M6 C1. 1.1 – Lavori di realizzazione della Casa di comunità di Offida. Approvazione stato finale, certificato regolare esecuzione e presa datto agibilità dell’immobile). Con un investimento complessivo di circa 100 mila euro interamente finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la struttura sanitaria nasce nell’ambito del processo di riorganizzazione previsto dal Dm77/2022. L’obiettivo delle Casa è quello di garantire un’assistenza più vicina ai cittadini, mettendo al centro la persona e i suoi bisogni.

In particolare, si basa sul concetto di presa in carico globale del paziente, cioè di un percorso di cura continuo che consideri non solo la malattia, ma anche gli aspetti sociali e psicologici.

“La macchina del Pnrr – sottolinea il direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo – è ormai avviata e ogni giorno l’Ast consegue dei risultati e rispetta i target nazionali e regionali. Per le Case di comunità l’elemento di novità è costituito dall’organizzazione su un arco temporale più ampio, essendo peraltro attività già presenti nella struttura offidana. Sono convinto che i cittadini lo apprezzeranno”.

La Casa di comunità di Offida è una struttura sanitaria che offre servizi di assistenza di base e sociosanitaria, al fine di migliorare l’accesso alle cure, ridurre il ricorso agli ospedali, garantire continuità assistenziale tra ospedale e territorio e promuovere la prevenzione. All’interno della Casa di comunità sono presenti gli infermieri di famiglia, ambulatori con specialisti in diverse branche, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta: gli ultimi due garantiscono la loro presenza durante tutta la settimana. Attivi anche la continuità assistenziale (ex guardia medica) dalle 20 alle 8 nei giorni festivi, prefestivi e negli orari in cui il medico di medicina generale o il pediatra non è disponibile, e il Punto unico di accesso (Pua), ovvero il primo riferimento per i cittadini che necessitano di servizi sanitari e sociosanitari, aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20. Per quanto riguarda il Pua, la gestione è integrata grazie a un accordo stipulato dall’Ast di Ascoli con l’Ambito territoriale sociale 23, con capofila l’Unione dei Comuni Vallata del Tronto, che garantisce la presenza della figura dell’assistente sociale.

La Casa di comunità di Offida è anche sede della segreteria organizzativa delle cure domiciliari del territorio di riferimento, di un ambulatorio infermieristico e delle cronicità con infermieri di famiglia e comunità che offre prestazioni assistenziali, educazione sanitaria e supporto alla gestione delle patologie croniche, in collaborazione con i medici di medicina generale e gli specialisti. E inoltre possibile eseguirvi prelievi ematici, dal lunedì al sabato, dalle 7.45 alle 8.30. La struttura è aperta tutti i giorni h12.

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