La società picena ha dato prova di una forza corale impressionante, conquistando podi in quasi tutte le categorie e confermandosi vertice assoluto del movimento rotellistico marchigiano

CASTEL DI LAMA – È stata una domenica da incorniciare per la Roller Green di Castel di Lama. Ai Campionati Regionali di Pattinaggio Velocità su Strada a San Severino Marche, la società picena ha dato prova di una forza corale impressionante, conquistando podi in quasi tutte le categorie e confermandosi vertice assoluto del movimento rotellistico marchigiano.

​I Campioni: Cianci e Ricci sul tetto regionale

​Il gradino più alto del podio porta le firme di Riccardo Cianci e Benedetta Ricci.

• ​Riccardo Cianci ha letteralmente dominato la categoria Giovanissimi Maschi, conquistando il primo posto nella classifica combinata grazie a una condotta di gara impeccabile.

• ​Tra gli Allievi, una magistrale Benedetta Ricci ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale, dimostrando una maturità tattica superiore.

​Julia Libetti e l’Intesa con Ricci nell’Americana

​Prestazione superlativa anche per Julia Libetti, capace di raccogliere un argento e un bronzo nelle gare individuali, a cui ha aggiunto un altro splendido argento nella spettacolare Americana Sprint, corsa in coppia con la compagna Benedetta Ricci.

​Il Talento nella Categoria R12: Norlatti e Di Credico

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Riflettori puntati sulla categoria R12, dove la Roller Green ha schierato due pedine fondamentali:

• ​Etienne Norlatti ha offerto una prova di altissimo livello, distinguendosi per tecnica e carattere in una categoria estremamente competitiva.

• ​Melissa Di Credico ha brillato nella gara di velocità, portando a casa un meritato argento ottenuto con uno sprint mozzafiato.

​Le Conferme: Alessandro Mori d’Argento

​Alessandro Mori si conferma ai massimi livelli regionali, portando a casa due argenti pesantissimi che testimoniano una costanza di rendimento invidiabile e una crescita atletica costante.

​Orgoglio e Grinta: Menzione per Rosati e Masi

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Ottime prestazioni sono arrivate anche da Marzia Pirillo e Andrea, che hanno lottato con i migliori nelle rispettive categorie. Una menzione speciale va a Victoria Rosati e Giada Masi: le due atlete, nonostante una condizione di forma eccellente, sono state purtroppo penalizzate da una caduta che ha impedito loro di far valere il proprio potenziale e lottare per le posizioni di vertice. A loro va l’applauso per la tenacia dimostrata nel rialzarsi e concludere la prova con orgoglio.

​Il Futuro: Il Vivaio delle Categorie Giovanili

​La forza della Roller Green risiede nella base, e le categorie giovanili hanno risposto “presente” con prove di grande carattere. Si sono distinti per impegno e miglioramenti tecnici:

• ​Settore Femminile: Elisa Benvenga, Asia Masi, Sarah Natiqi, Elena Ricci, Giulia Ruggia e Giorgia Pompei.

• ​Settore Maschile: Daniel Rosati, Matteo Virgilio e Mirko Zazzetta.

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