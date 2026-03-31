A ottenere il massimo riconoscimento è stato il vino Marche IGT Cabernet Sauvignon – biologico annata 2024, prodotto e vinificato nella cantina didattica dell’Istituto

ASCOLI PICENO – Grande risultato per l’IIS “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno, che ha conquistato il Primo Premio Assoluto alla XXIII edizione del concorso nazionale “Bacco e Minerva”, svoltosi dal 25 al 27 marzo 2026 presso la Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (TN).

A ottenere il massimo riconoscimento è stato il vino Marche IGT Cabernet Sauvignon – biologico annata 2024, prodotto e vinificato nella cantina didattica dell’Istituto, espressione concreta del percorso formativo che integra attività di vigneto, sperimentazione e gestione enologica.

Un concorso nazionale tra le eccellenze delle scuole enologiche.

Il concorso “Bacco e Minerva” rappresenta uno dei principali momenti di confronto tra gli istituti agrari ed enologici italiani. I vini partecipanti vengono suddivisi in diverse categorie (bianchi, rossi, rosati, spumante, vini biologici e altre tipologie), ciascuna premiata in base alla qualità espressa.

All’interno di questo sistema, il “Vincitore Assoluto” viene individuato tra tutti i campioni in gara ed è assegnato al vino che ottiene il punteggio più elevato in assoluto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

Si tratta quindi del riconoscimento più prestigioso dell’intera competizione che identifica il miglior vino tra tutte le scuole partecipanti a livello nazionale, selezionato da una giuria di alto profilo tecnico-scientifico.

Elemento distintivo del concorso è la qualità della valutazione. I vini sono sottoposti a degustazioni alla cieca, secondo protocolli rigorosi e standard professionali, in linea con i criteri adottati nei principali concorsi enologici internazionali.

Le commissioni di degustazione sono composte da enologi professionisti operanti nel settore vitivinicolo, docenti universitari e di istituti tecnici agrari, tecnici ed esperti degustatori qualificati.

La valutazione si basa su un approccio analitico e sensoriale integrato che considera caratteristiche visive (limpidezza, colore), profilo olfattivo (intensità, complessità, finezza), struttura gustativa (equilibrio, corpo, persistenza) e giudizio complessivo di armonia e tipicità.

Il punteggio, espresso in centesimi, deriva dalla media delle valutazioni individuali, garantendo oggettività, ripetibilità e rigore scientifico.

Un risultato che valorizza didattica e territorio

Il Primo Premio Assoluto ottenuto dall’IIS “Celso Ulpiani” rappresenta un riconoscimento di altissimo valore, che premia non solo la qualità del vino biologico presentato, ma l’intero percorso formativo degli studenti, basato sull’integrazione tra conoscenze teoriche, attività pratiche e valorizzazione del territorio piceno.

Un successo che testimonia l’impegno quotidiano di studenti e docenti e conferma il ruolo dell’Istituto come punto di riferimento nella formazione enologica a livello nazionale.

Verso il 2027: una nuova responsabilità

In qualità di istituto vincitore assoluto, l’IIS “Celso Ulpiani” avrà ora l’onore e l’onere di organizzare la prossima edizione del concorso “Bacco e Minerva” nel 2027, accogliendo le scuole enologiche italiane e contribuendo a rafforzare ulteriormente il valore formativo e culturale di questa importante iniziativa.

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