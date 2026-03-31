Diventare volontario significa unirsi a una squadra che mette al centro la dignità umana, acquisendo gli strumenti necessari per rispondere con professionalità e umanità

ASCOLI PICENO – Il Comitato di Ascoli Piceno della Croce Rossa Italiana annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per il nuovo Corso Base, rivolto a tutti i cittadini ( a partire da 14 anni) che desiderano intraprendere un percorso formativo e attivo all’interno dell’Associazione.

Entrare a far parte della Croce Rossa non è solo un gesto di altruismo, ma una scelta di cittadinanza attiva che permette di trasformare la propria volontà di aiutare in competenze concrete. Diventare volontario significa unirsi a una squadra che mette al centro la dignità umana, acquisendo gli strumenti necessari per rispondere con professionalità e umanità alle sfide quotidiane e alle piccole o grandi emergenze del nostro territorio.

L’incontro di presentazione e l’inizio delle attività formative si terranno in data mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 20:00 presso la Sede della Croce Rossa di Ascoli Piceno.

Il corso rappresenta la porta d’accesso alle numerose attività del Comitato: dall’area socio-assistenziale alla protezione civile, fino alla diffusione dei Sette Principi fondamentali che da sempre guidano l’operato universale della Croce Rossa. Partecipare significa non solo imparare le manovre di primo soccorso, ma condividere un ideale di solidarietà che non conosce confini.

Per informazioni e iscrizioni il Comitato invita tutti gli interessati a contattare i numeri:

• 347 3327967

• 328 6172738

• Oppure entrare da Google sul portale gaia- cri, aprire pagina e fare iscrizione come aspirante volontario.

Chi intende perfezionare la domanda prima della seduta di inizio, può presentarsi in sede alle ore 19.

Sede del Corso Via Tucci, 3 (presso Casa albergo Ferrucci).

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