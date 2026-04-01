Giovedì 2 Aprile 2026, saranno premiati i migliori progetti del biennio 2024-2025 premiati ADI Design Index nelle Marche, Abruzzo e Molise presentati nella prestigiosa cornice di Palazzo Odoardi ad Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO -Un’iniziativa congiunta di ADI Associazione per il Disegno Industriale, delegazione Marche – Abruzzo – Molise, insieme a Camera di Commercio delle Marche, per celebrare le eccellenze del design dei nostri territori che si sono distinte nelle ultime due edizioni dell’ADI Design Index e sono finaliste per il XXIX Compasso d’Oro.

Aggregare 34 eccellenze in 14 differenti ambiti progettuali rappresenta una grande opportunità di sinergia territoriale, oltre che un appuntamento rilevante per tutta la comunità del design.

L’incontro si svolgerà il giorno 2 aprile 2026 alle 14.30 presso la Sala Gialla di Palazzo Odoardi, sede di Ascoli Piceno della Camera di Commercio delle Marche.

“Valorizzare le eccellenze del design dei nostri territori significa riconoscere il ruolo strategico delle imprese che, attraverso creatività e innovazione, contribuiscono non solo allo sviluppo economico ma anche alla crescita culturale del Paese. Il design, e il disegno industriale nello specifico, rappresentano infatti una delle espressioni più autentiche del Made in Italy, fatta di segni distintivi e originalità che le Camere di Commercio sono chiamate a tutelare e promuovere, anche attraverso la protezione della proprietà industriale. In una fase storica in cui le tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, stanno ridefinendo i processi creativi, resta imprescindibile e centrale il valore dell’ingegno umano, nostro primo patrimonio identitario e produttivo: è

da lì che nasce la qualità, ed è lì che si costruisce il futuro.” Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche

Il design rappresenta il lessico dell’industria nell’incessante dialogo con il mercato, con la prerogativa di produrre soluzioni innovative che consentono di definire il futuro di una società più sostenibile, equa, connessa, sicura e capace di valorizzare la vita degli individui in tutte le sue dimensioni. La presentazione dei 34 progetti selezionati ADI Design Index costituisce una fotografia dello stato dell’arte delle imprese più evolute delle nostre regioni e un importante momento di contaminazione culturale tra differenti ambiti di innovazione, oltre che di connessione tra designer, aziende e istituzioni.

“Il design è una disciplina complessa che abbraccia competenze diverse e che si fonda sulla cooperazione tra diversi soggetti. Non è un caso che l’ADI, associazione di riferimento nazionale per il disegno industriale, aggrega dal 1956 progettisti, imprese, ricercatori, insegnanti, critici e giornalisti. La pluralità è un elemento centrale del progetto, oltre che un terreno molto fertile per l’innovazione. Proprio per tale ragione, eventi aggregativi come questo sono di

rilevante importanza per la design community e per i vari portatori di interesse.” Piero Sabatini, presidente della delegazione ADI Marche – Abruzzo – Molise

L ’ADI, Associazione per il Disegno Industriale, è l’istituzione di riferimento nazionale per la comunità del progetto e dal 1958 gestisce il Compasso d’Oro, il più storico e autorevole premio mondiale di design. Il processo selettivo coinvolge un Osservatorio Permanente del Design costituito da oltre 150 esperti, che producono annualmente una fotografia del miglior design italiano con il premio ADI Design Index. Ogni biennio, dopo una molteplicità di passaggi selettivi, una giuria internazionale assegna il prestigioso Compasso d’Oro e i progetti premiati entrano a far parte della Collezione Storica, gestita dalla Fondazione ADI e riconosciuta nel 2004 dal Ministero dei Beni Culturali come “patrimonio di eccezionale interesse artistico e

storico”. ADI si impegna costantemente alla valorizzazione della cultura del progetto, attraverso le iniziative dell’ADI Design Museum di Milano e il capillare operato delle 14 delegazioni diffuse in tutto il territorio nazionale. Ricevere il prestigioso premio Compasso d’Oro non rappresenta solo un riconoscimento alla propria eccellenza progettuale, significa anche ottenere un posto nella storia del design italiano.

Elenco dei progetti premiati ADI Design Index 2024-2025 per Marche-Abruzzo-Molise: Natura, design Makio Hasuike & Co, azienda Aran World

Milano, design Makio Hasuike & Co, azienda Aran World – Newform Ufficio

Biesse Material Hub – Esperienze industriali, design Il Prisma, azienda Biesse PESARO

Run, design Monica Alegiani e Vanessa Massacci, azienda Cordivari

Decork Acoustix, design Diego Mingarelli, azienda Diasen FABRIANO (AN)

CorkPhilia, design Diasen, azienda Diasen FABRIANO (AN)

Nefelibata, design Stormo Studio, azienda Domingo Salotti PESARO

Ecopoply, design Roberto Giacomucci e Alessandro Paolini, azienda Techpol MORRO D’ALBA (AN)

Element, design Fabrizio Crisà, azienda Elica FABRIANO (PU)

Flaminio, design Studio Klass, azienda Fiam Italia TAVULLIA (PU)

Sipario, design Gupica Design, azienda Fiam Italia TAVULLIA (PU)

creo.travel , design Tommaso Monaldi, committente Creo PESARO

Cosmo, design Philippe Tabet, azienda Et al. TAVULLIA (PU)

Esedra, design Makio Hasuike & Co, azienda Ifi PESARO

Tonda Nuova Edizione, design Makio Hasuike, azienda Ifi TAVULLIA (PU)

Light Shed Linen, design iGuzzini Illuminazione, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

Allure, design iGuzzini Illuminazione, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

BeTwo, design Alfonso Femia/AF*Design, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

Libera, design Artec Studio, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

Spacepad, design iGuzzini Illuminazione, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

Newfo, design iGuzzini Illuminazione, azienda iGuzzini Illuminazione RECANATI (MC)

Sello, design Antonio Lanzillo & Partners, azienda Las Mobili

FelixR – R, design Lorenzo De Bartolomeis, azienda Loccioni ANGELI DI ROSORA (AN)

Chameleon by Luconi, design Il Prisma, Danilo Premoli, azienda Luconi & C. ANCONA

York, design Roberto Molteni, azienda Metalway

Hotel Interno Marche, design Design Terrae e Emilio Antinori, azienda Moschini TOLENTINO (MC)

Poltrona Squash, design Faye Toogood | T-o-o-g-o-o-d, azienda Poltrona Frau TOLENTINO (MC)

Bay System, design Foster + Partners, azienda Poltrona Frau TOLENTINO (MC)

Bussola Digitale Regione Marche, design Raffaele Pierucci, committente Regione Marche

Wilder 60, design Centro Stile Wider, azienda Wider Yachts FANO (PU)

Dracula on the road, design Luigi Vernieri (Art director), editore Chiaredizioni Elenco dei progetti premiati ADI Design Index 2024-2025 Targa Giovani: Aegis, design Pierandrea Micelli, Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara

Biomimicry Wunderkammer – La camera delle meraviglie per la divulgazione di un approccio bioispirato al progetto, design Giuliana Flavia Cangelosi, Università di Camerino – Scuola di Ateneo di Architettura e Design Eduardo Vittoria

Metamorfosi digitali. La rappresentazione del sé tra autenticità e finzione, design Monica Licciardello, ISIA Urbino

L’evento del 2 aprile 2026 è organizzato da ADI Associazione per il Disegno Industriale | delegazione Marche · Abruzzo · Molise, in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche e con il supporto di Tecne – Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche.

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