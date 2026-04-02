ASCOLI PICENO – Sarà Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano a dirigere Ascoli-Vis Pesaro, match valido per la 35^ giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 4 aprile, alle ore 20:30, al Del Duca di Ascoli. Gli Assistenti sono Daniel Cadirola di Milano e Salvatore Nicosia di Saronno. Quarto Ufficiale Andrea Zoppi di Firenze, Operatore FVS Emanuele Bracaccini di Macerata.

Il Giudice Sportivo, con riferimento alla partita Arezzo-Ascoli, ha comminato al Club bianconero un’ammenda di € 600,00 per il lancio da parte dei suoi sostenitori di tre petardi e un fumogeno nel recinto di gioco. In casa Ascoli restano in diffida Chakir e Gori.

Tre giornate di squalifica sono state inflitte al vice allenatore Giuseppe Agostinone, espulso al 51’ st per aver tenuto “una condotta irrispettosa e minacciosa nei confronti della Quaterna Arbitrale” in occasione di una revisione FVS.

Due giornate di squalifica al fisioterapista dell’Ascoli Emiliano Di Luigi per aver tenuto al 51’ st una “condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale”, contestandone l’operato in occasione della revisione FVS.

Per il DS dell’Arezzo, Aniello Cutolo, espulso al 26’ pt per proteste, inibizione a svolgere attività in FIGC e rappresentare il Club toscano fino al 9 aprile. Un turno di squalifica al vice di Bucchi, Giampieretti, espulso per proteste al 26’ pt. Ammonizione con diffida per il tecnico Bucchi e una giornata di squalifica a Righetti, ammonito ieri per la quinta volta da inizio stagione.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.