ASCOLI PICENO – Tre punti per una Pasqua serena.
L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di giovedì 2 aprile, ha battuto 1-0 il Sora allo stadio “Don Mauro Bartolini” di Monticelli. Match valevole per il girone F di serie D.
Partita decisa ad inizio secondo tempo da una rete di Mazzarani, quarto posto in classifica e PlayOff sempre più vicini.
Di seguito il tabellino completo
ATLETICO ASCOLI: Di Giorgio; Mazzarani (37’st Nonni), D’Alessandro, Feltrin; Sardo, Bucco, Vechiarello, Coppola (26’st Forgione), Sbrissa (43’st Antoniazzi); Minicucci (37’st Camilloni), Maio (26’st Didio). A disposizione: Viganò, De Santis, Carbone, Muro. Allenatore: Seccardini.
SORA: Laukzemis; Bittante, Orazzo, Velasquez (9’st Stano), Filì; Cugola (15’st Speranza), Biral (38’st Stampete), Pecchia; Tatti (11’st Bolo), Curatolo, Boglione (13’st Contegno). A disposizione: Galbiati, Ferrari, Dini, Siciliano. Allenatore: Lancia.
ARBITRO: Aureliano di Rossano Calabro.
NOTE: ammoniti Coppola (A), D’Alessandro (A), Minicucci (A), Curatolo (S), Bolo (S), Speranza (S).
MARCATORI: 3’st Mazzarani (AA)
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