La gioia del mister ascolano: “Durante la settimana siamo tutti motivati, nutriamo dei sogni ambiziosi e siamo concentrati sul quotidiano”

ASCOLI PICENO – La soddisfazione.

L’Atletico Ascoli batte 1-0 il Sora al “Don Mauro Bartolini” di Monticelli nel pomeriggio del 2 aprile, match valevole per il girone F di serie D.

Quarto posto in classifica con 52 punti, record da quando i bianconeri sono in quarta serie, e PlayOff sempre più vicini.

Come di consueto si è presentato in sala stampa, a fine gara, mister Simone Seccardini. Ecco le sue parole riportate dal portale del Club ascolano: “Oggi siamo stati bravi a sbloccarla. Non abbiamo rischiato nulla. Non c’è nulla di scontato. I 52 punti? Significa che il percorso iniziato tre anni fa sta andando a gonfie vele. Durante la settimana siamo tutti motivati, nutriamo dei sogni ambiziosi e siamo concentrati sul quotidiano”.

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