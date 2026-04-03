COLLI DEL TRONTO – Sono in corso i lavori di riparazione e miglioramento sismico della chiesa di Santa Felicita

a Colli del Tronto. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha infatti disposto la liquidazione

del primo acconto del 30%, pari a 134.081 euro, a favore della Diocesi di Ascoli,

beneficiaria dell’operazione. Il contributo complessivo concesso ammonta a 496.000

euro.

“Le opere sono state concepite per essere il meno invasive possibile e per rispettare la

natura storica e decorativa dell’edificio, che conserva ancora oggi interventi significativi

come le pitture realizzate tra il 1897 e il 1900 dal pittore ascolano Luigi Galanti e una

storica lapide del 1901 – conferma il commissario straordinario Guido Castelli -. Con

questo primo acconto, la sua ricostruzione entra nel vivo, ponendo le basi per restituire

alla comunità un luogo di culto sicuro, rinnovato e pienamente fruibile. Ringrazio

ovviamente la Diocesi, l’Usr e la Regione guidata dal presidente Acquaroli”.

“Un ringraziamento speciale al senatore Castelli e all’ufficio ricostruzione che è sempre

attento e vicino alle problematiche dovute al sisma che ha purtroppo colpito le nostre

comunità e ha portato alla chiusura della chiesa di Santa Felicita.

Con questo intervento si andrà a consolidare e risanare la struttura e renderla

antisismica, in modo da poterla riaprire e ridarla alla nostra comunità” dichiara il sindaco

Luca Morganti.

La chiesa, realizzata a partire dal 1796 su progetto dell’architetto Pietro Maggi e aperta

al culto nel 1813, rappresenta uno dei luoghi identitari del centro storico di Colli. Il sisma

del 2016/2017 ha provocato fessurazioni diffuse, danni alla facciata con parziale

attivazione di meccanismi di ribaltamento, lesioni agli apparati decorativi della volta in

camorcanna e problemi strutturali localizzati nella torre campanaria, nelle finestre

laterali e nelle nicchie sotto la cantoria. A ciò si sono aggiunte infiltrazioni d’acqua e il

degrado delle murature esterne, in particolare nei punti di contatto con la casa

parrocchiale e la sacrestia.

L’intervento avviato consentirà di mettere definitivamente in sicurezza il complesso,

salvaguardandone anche il valore storico-artistico. Il progetto prevede operazioni mirate

di consolidamento delle murature, della torre campanaria e della volta, la ricostruzione

del solaio ligneo deteriorato, il risanamento delle coperture, la revisione della lattoneria

e il recupero del manto in coppi, oltre a un miglioramento generale della durabilità del

fabbricato. È previsto anche l’adeguamento dell’impianto elettrico nella torre

campanaria e l’installazione di sistemi permanenti per la sicurezza in copertura.

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