ASCOLI PICENO Stamattina, alle ore 10, è bastato un battito di ciglia per decretare l’ennesimo sold-out della stagione: i 798 biglietti per il settore ospiti dello stadio “Tullo Morgagni” di Forlì sono andati esauriti in pochissimi minuti.

Sabato 11 aprile, alle ore 17:30, il Picchio non sarà solo in Romagna. Dopo 11 anni di assenza da quell’impianto, il popolo bianconero tornerà a farsi sentire in massa per la 36esima giornata del girone B.

Il “12° uomo”: il segreto del periodo magico

Uno dei segreti di questo momento straordinario è senza dubbio il pubblico. Una fede assoluta che trascina i ragazzi di mister Francesco Tomei. Sabato scorso, il 4 aprile, è rimasto impresso nei cuori di tutti: in quei minuti finali si è sprigionata l’essenza di cosa significhi essere “tifosi bianconeri”. Uno stadio intero a spingere oltre una porta che sembrava stregata, fino a quel boato liberatorio che ha fatto tremare le gradinate.

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