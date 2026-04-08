Bisogna saper schivare i colpi, difendersi, aspettare e capire quando è il momento di attaccare. In mezzo a tutto questo ci sono allenamento, sacrificio, rispetto delle regole e dell’avversario

ASCOLI PICENO – L’Ascoli Boxe, all’interno del palazzetto della Fijlkam alla Cittadella dello Sport, potrà contare su un nuovo sacco da pugilato, donato dall’associazione Chimera e dagli amici di Cheri, giovane ascolano scomparso prematuramente.

La consegna è avvenuta alla presenza dei figli di Cheri e dell’assessore allo Sport, Nico Stallone: “Il pugilato – ha detto quest’ultimo – è un po’ una metafora della vita: bisogna saper schivare i colpi, difendersi, aspettare e capire quando è il momento di attaccare. In mezzo a tutto questo ci sono allenamento, sacrificio, rispetto delle regole e dell’avversario. Con questa donazione vogliamo ricordare Cheri ed esaltare i valori di questo sport”.

Ivan Pistolesi dell’associazione Chimera, e amico di Cheri, ha aggiunto: “Desideriamo che questo sacco sia un monito per le generazioni future: lo sport può e deve essere un rifugio sicuro, una guida nei momenti difficili della vita. È proprio nelle sfide che si misura la forza di una persona e arrendersi non è mai la strada per chi, come i pugili, affronta ogni giorno la vita con coraggio e determinazione. Cheri è sempre vivo nei nostri cuori”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.