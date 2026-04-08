CASTEL DI LAMA – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha aggiudicato i lavori relativi al primo stralcio

dell’intervento di mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi della frazione

Piattoni, nel comune di Castel di Lama. L’appalto è stato assegnato all’impresa

Sabatini Costruzioni Srl di Maltignano.

L’intervento, che ha un importo di 2,2 milioni, finanziato attraverso le risorse destinate alla

mitigazione del rischio idrogeologico, prevede opere mirate alla messa in sicurezza

dell’area soggetta a movimenti franosi, con consolidamenti strutturali, sistemazioni del

terreno e interventi tecnici finalizzati alla riduzione del rischio per abitazioni e viabilità

locali.

«Con l’aggiudicazione, dopo la verifica dei requisiti dell’impresa esecutrice, può ora

procedere la fase successiva che porterà alla stipula del contratto e all’avvio operativo del

cantiere – conferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Per quanto riguarda

il secondo stralcio da 10,8 milioni, si sta lavorando alla progettazione esecutiva. Ribadisco

quanto sia vitale salvaguardare il territorio, specie quello più fragile, per non ripetere

quanto accaduto in altre zone d’Italia. Ringrazio il lavoro svolto fino ad oggi dal Comune,

dall’Usr e dalla Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».

Nello specifico, riguarda il versante che scende verso il torrente Lama, in destra idrografica,

un’area classificata a rischio molto elevato (R4) e da anni soggetta a movimenti franosi,

aggravatisi ulteriormente dopo il sisma del 2016/2017. La relazione tecnica conferma che

l’intero settore, compreso tra l’abitato di Piattoni e la valle del Lama, presenta una storia

complessa di dissesti e una dinamica geologica che ha coinvolto anche le fondazioni di

alcuni edifici. Il progetto punta dunque alla progressiva riduzione del rischio da R4 a R2,

evitando la delocalizzazione degli immobili e garantendo livelli di sicurezza conformi alla

normativa.

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