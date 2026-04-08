CASTEL DI LAMA – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha aggiudicato i lavori relativi al primo stralcio
dell’intervento di mitigazione del rischio relativo ai movimenti franosi della frazione
Piattoni, nel comune di Castel di Lama. L’appalto è stato assegnato all’impresa
Sabatini Costruzioni Srl di Maltignano.
L’intervento, che ha un importo di 2,2 milioni, finanziato attraverso le risorse destinate alla
mitigazione del rischio idrogeologico, prevede opere mirate alla messa in sicurezza
dell’area soggetta a movimenti franosi, con consolidamenti strutturali, sistemazioni del
terreno e interventi tecnici finalizzati alla riduzione del rischio per abitazioni e viabilità
locali.
«Con l’aggiudicazione, dopo la verifica dei requisiti dell’impresa esecutrice, può ora
procedere la fase successiva che porterà alla stipula del contratto e all’avvio operativo del
cantiere – conferma il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Per quanto riguarda
il secondo stralcio da 10,8 milioni, si sta lavorando alla progettazione esecutiva. Ribadisco
quanto sia vitale salvaguardare il territorio, specie quello più fragile, per non ripetere
quanto accaduto in altre zone d’Italia. Ringrazio il lavoro svolto fino ad oggi dal Comune,
dall’Usr e dalla Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli».
Nello specifico, riguarda il versante che scende verso il torrente Lama, in destra idrografica,
un’area classificata a rischio molto elevato (R4) e da anni soggetta a movimenti franosi,
aggravatisi ulteriormente dopo il sisma del 2016/2017. La relazione tecnica conferma che
l’intero settore, compreso tra l’abitato di Piattoni e la valle del Lama, presenta una storia
complessa di dissesti e una dinamica geologica che ha coinvolto anche le fondazioni di
alcuni edifici. Il progetto punta dunque alla progressiva riduzione del rischio da R4 a R2,
evitando la delocalizzazione degli immobili e garantendo livelli di sicurezza conformi alla
normativa.
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