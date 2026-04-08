MONTEGALLO – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico‑economica per il

ripristino e la riparazione dei danni causati dal terremoto lungo la strada comunale che

collega la frazione Corbara al resto del territorio di Montegallo.

L’intervento, inserito nell’ordinanza commissariale 137 del 2023, rappresenta un’opera

necessaria per il recupero della viabilità locale e per la sicurezza dell’area, fortemente

colpita dagli eventi sismici del 2016/2017. Il quadro economico dell’intervento ammonta a

400.000 euro.

“Montegallo compie un altro passo verso il ripristino della rete viaria danneggiata,

rafforzando la sicurezza del territorio e ristabilendo un collegamento fondamentale per i

residenti della frazione e per l’intero sistema di mobilità comunale – spiega il commissario

straordinario Guido Castelli -. Il lavoro che stiamo portando avanti tutti insieme è

complesso ma merita tutta la dedizione possibile affinché questi territori possano tornare

pienamente vivibili. Ringrazio per il lavoro svolto finora il Comune, l’Ufficio Speciale

Ricostruzione e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.

“L’approvazione del progetto per il ripristino della strada di Corbara rappresenta un

traguardo fondamentale per la nostra amministrazione e per tutta la comunità di

Montegallo. Come Sindaco, ho sempre ribadito che il rilancio del nostro territorio non può

prescindere dal recupero della viabilità secondaria: si tratta di un’arteria vitale che

permette alle nostre frazioni di tornare a vivere e di uscire dall’isolamento causato dai

danni del sisma. Questo intervento da 400.000 euro, che prevede opere strutturali

importanti come il consolidamento delle scarpate e la sostituzione del pontile lesionato

con un nuovo ponte in acciaio sul Fluvione, è la base necessaria per sostenere

concretamente le nostre piccole imprese agricole e forestali. Solo garantendo collegamenti

sicuri e una mobilità efficiente lungo i tracciati che portano alle frazioni, come questo

collegamento essenziale verso la viabilità provinciale, possiamo favorire il rilancio

economico e turistico di cui Montegallo ha bisogno. Ringrazio il Commissario Guido

Castelli, l’USR e la Regione Marche per aver compreso che ogni chilometro di strada

ripristinato è un passo decisivo verso la piena vivibilità dei nostri territori, tutelando chi ha

scelto di restare e accogliendo chi vorrà scoprirli” sottolinea il sindaco Sante Capanna.

Il tratto stradale interessato si estende per circa 1,1 chilometri e costituisce un

collegamento essenziale verso la viabilità provinciale diretta alla frazione di Abetito. Il

sisma ha determinato deformazioni superficiali che hanno compromesso la stabilità del

corpo stradale, la capacità di smaltimento delle acque e la regolarità del tracciato,

causando dissesti in più punti e rendendo necessaria un’azione mirata di risanamento.

Il progetto propone un insieme di interventi finalizzati a ristabilire l’agibilità della strada e

a garantire la sicurezza idraulica e strutturale del tratto. È previsto il consolidamento della

scarpata di valle mediante una gabbionata impostata su magrone armato, con successivo

ripristino del piano viabile attraverso un nuovo manto in misto stabilizzato e l’inserimento

di elementi di drenaggio per migliorare la regimentazione delle acque.

Il progetto

comprende inoltre la demolizione del pontile in legno, oggi gravemente lesionato, e la sua

sostituzione con un ponte in acciaio con spalle in calcestruzzo fondate su micropali,

studiato per ampliare la sezione idraulica e migliorare il deflusso delle acque del Fluvione.

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