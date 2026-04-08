MONTEGALLO – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico‑economica per il
ripristino e la riparazione dei danni causati dal terremoto lungo la strada comunale che
collega la frazione Corbara al resto del territorio di Montegallo.
L’intervento, inserito nell’ordinanza commissariale 137 del 2023, rappresenta un’opera
necessaria per il recupero della viabilità locale e per la sicurezza dell’area, fortemente
colpita dagli eventi sismici del 2016/2017. Il quadro economico dell’intervento ammonta a
400.000 euro.
“Montegallo compie un altro passo verso il ripristino della rete viaria danneggiata,
rafforzando la sicurezza del territorio e ristabilendo un collegamento fondamentale per i
residenti della frazione e per l’intero sistema di mobilità comunale – spiega il commissario
straordinario Guido Castelli -. Il lavoro che stiamo portando avanti tutti insieme è
complesso ma merita tutta la dedizione possibile affinché questi territori possano tornare
pienamente vivibili. Ringrazio per il lavoro svolto finora il Comune, l’Ufficio Speciale
Ricostruzione e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.
“L’approvazione del progetto per il ripristino della strada di Corbara rappresenta un
traguardo fondamentale per la nostra amministrazione e per tutta la comunità di
Montegallo. Come Sindaco, ho sempre ribadito che il rilancio del nostro territorio non può
prescindere dal recupero della viabilità secondaria: si tratta di un’arteria vitale che
permette alle nostre frazioni di tornare a vivere e di uscire dall’isolamento causato dai
danni del sisma. Questo intervento da 400.000 euro, che prevede opere strutturali
importanti come il consolidamento delle scarpate e la sostituzione del pontile lesionato
con un nuovo ponte in acciaio sul Fluvione, è la base necessaria per sostenere
concretamente le nostre piccole imprese agricole e forestali. Solo garantendo collegamenti
sicuri e una mobilità efficiente lungo i tracciati che portano alle frazioni, come questo
collegamento essenziale verso la viabilità provinciale, possiamo favorire il rilancio
economico e turistico di cui Montegallo ha bisogno. Ringrazio il Commissario Guido
Castelli, l’USR e la Regione Marche per aver compreso che ogni chilometro di strada
ripristinato è un passo decisivo verso la piena vivibilità dei nostri territori, tutelando chi ha
scelto di restare e accogliendo chi vorrà scoprirli” sottolinea il sindaco Sante Capanna.
Il tratto stradale interessato si estende per circa 1,1 chilometri e costituisce un
collegamento essenziale verso la viabilità provinciale diretta alla frazione di Abetito. Il
sisma ha determinato deformazioni superficiali che hanno compromesso la stabilità del
corpo stradale, la capacità di smaltimento delle acque e la regolarità del tracciato,
causando dissesti in più punti e rendendo necessaria un’azione mirata di risanamento.
Il progetto propone un insieme di interventi finalizzati a ristabilire l’agibilità della strada e
a garantire la sicurezza idraulica e strutturale del tratto. È previsto il consolidamento della
scarpata di valle mediante una gabbionata impostata su magrone armato, con successivo
ripristino del piano viabile attraverso un nuovo manto in misto stabilizzato e l’inserimento
di elementi di drenaggio per migliorare la regimentazione delle acque.
Il progetto
comprende inoltre la demolizione del pontile in legno, oggi gravemente lesionato, e la sua
sostituzione con un ponte in acciaio con spalle in calcestruzzo fondate su micropali,
studiato per ampliare la sezione idraulica e migliorare il deflusso delle acque del Fluvione.
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