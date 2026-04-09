L’appuntamento, in programma l’11 e 12 aprile in città, vedrà la partecipazione di cinque club provenienti da Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia, oltre all’organizzatore locale

ASCOLI PICENO – Ascoli si prepara ad accogliere gli appassionati di motociclismo in occasione dell’Interclub Motobenedizione, organizzato dal BMW Motorrad Club Elica Picena con il patrocinio del Comune e il supporto della BMW Motorrad FederClub Italia.

L’appuntamento, in programma l’11 e 12 aprile in città, vedrà la partecipazione di cinque club provenienti da Abruzzo, Campania, Lazio e Puglia, oltre all’organizzatore locale.

“Il turismo degli eventi – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è una leva straordinaria per far conoscere sempre più la nostra città. Saranno tanti gli appassionati che arriveranno per l’occasione e non c’è modo migliore per promuovere Ascoli e il suo territorio”.

Si inizia sabato 11 aprile con l’accoglienza dei club a San Benedetto del Tronto e una cena conviviale. Domenica 12 i partecipanti partiranno in corteo verso Ascoli per la tradizionale motobenedizione, seguita dal pranzo e dai saluti finali.

L’assessore agli Eventi, Gianni Silvestri, ha aggiunto: “Ci saranno tante persone che avranno la possibilità di scoprire il nostro centro storico, generando economia sul territorio. Come Amministrazione siamo sempre proattivi nel sostenere le iniziative capaci di generare nuovi flussi di visitatori”.

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