Per approfondimenti è possibile consultare il link dedicato: https://www.provincia.ap.it/it/page/154298

ASCOLI PICENO – Sono riprese le ispezioni degli impianti termici condotte dalla Provincia di Ascoli Piceno sul territorio di competenza con esclusione dei soli Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto che, per legge, provvedono a tale attività nei rispettivi comprensori. Il monitoraggio viene effettuato dalla Società New Energy Company NEC srl di Roma individuata con gara d’appalto.

“La Provincia – spiega il Presidente Salvi – prosegue con rinnovato impegno l’azione per garantire la sicurezza e l’efficienza energetica degli impianti termici sul territorio attraverso tali controlli che sono diretti, in particolare, al contenimento del consumo di energia, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico e al miglioramento della qualità dell’aria. E’ fondamentale – conclude Salvi – prevenire il pericolo di incidenti salvaguardando l’incolumità delle persone”.

Si ricorda che per gli impianti termici regolarmente “autocertificati lispezione della Provincia è gratuita mentre per gli impianti termici “non autocertificati l’ispezione della Provincia è a pagamento ed i relativi costi sono a carico del Responsabile dell’impianto termico (proprietario o, se diverso, occupante).

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