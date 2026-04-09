Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com

ASCOLI PICENO – Max Gazzè torna live con un tour autunnale, prodotto e organizzato da OTR live, che ribadisce la sua attitudine a rompere gli schemi: oltre 40 date tra ottobre e dicembre, costruite attorno a un’idea precisa e tutt’altro che convenzionale, quella della “residenza” artistica. In ogni città il cantautore si fermerà infatti per tre sere consecutive – con l’unica eccezione della lunga chiusura romana (dal 26 al 30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone) – trasformando ogni tappa in un racconto in più capitoli, capace di evolvere sera dopo sera.

Tra le tappe del tour figura il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno dove Max Gazzè sarà in concerto i prossimi 19, 20 e 21 novembre alle 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Vivaticket www.vivaticket.com.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it.

È proprio nella formula della residenza che si gioca il senso più profondo del progetto: non una replica, ma una permanenza. Un modo per abitare i palchi, stratificare il repertorio, lasciare spazio alla variazione e all’imprevisto. In linea con una carriera che ha sempre fatto del live un terreno di ricerca, anche questo tour si annuncia come un’esperienza in movimento, fedele allo spirito creativo di Max Gazzè.

Un format che segna un ulteriore passo nella sua storia live, da sempre caratterizzata da scelte originali, e che accompagna l’uscita del nuovo album “L’ornamento delle cose secondarie”, in arrivo il 15 maggio.

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