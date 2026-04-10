CASTORANO – Il Comune di Castorano premiato il 9 aprile a Roma insieme ai Comuni di Ancona e Lecce, con una menzione speciale per il progetto “Green Food Week”, nell’ambito dell’Assemblea 2026 della Rete dei Comuni Sostenibili. Un appuntamento di alto profilo istituzionale dedicato al rafforzamento del ruolo delle autonomie locali nella costruzione di un modello di sviluppo equo, resiliente e sostenibile. E la “Green Food Week”, ovvero la settimana all’insegna di un’alimentazione sana e a basso impatto ambientale nelle mense scolastiche, risponde in pieno a questi dettami.

E’ da inquadrare in questo contesto l’impegno e la lungimiranza dell’Amministrazione Comunale di Castorano nell’aderire con convinzione lo scorso anno, con l’iniziativa che verrà riproposta anche giovedì 16 aprile prossimo per l’edizione 2026, alla “Green Food Week”, iniziativa promossa da Foodinsider per incentivare le mense italiane a proporre menù più sostenibili e rispettosi del pianeta, ed in particolar modo per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali. La Green Food Week rappresenta un’opportunità per riscoprire la dieta mediterranea, valorizzando i legumi come protagonisti del pasto, scegliendo cibi stagionali e locali, coltivati con metodi che preservano la fertilità del suolo, come il biologico, per garantire una maggiore qualità e sostenibilità alimentare.

“Questo premio – recita la menzione ufficiale alla base del conferimento, con l’onorificenza ritirata dall’assessore Nazario Schiavoni – viene conferito al Comune di Castorano per la realizzazione di laboratori artistici che hanno reso i bambini protagonisti di un percorso di scoperta del cibo e della sostenibilità durante la Green Food Week”.

“Un premio che ci onora e ci gratifica – le parole della sindaca Rossana Cicconi -, per un impegno nel quale crediamo fortemente e che riteniamo debba essere posto alla base dell’educazione alimentare dei bambini, con la scuola che si fa portatrice di valori ambientali veicolando anche le buone pratiche in tema di menù da servire nell’ambito delle mense scolastiche. Un progetto cui abbiamo aderito con convinzione e realizzato anche e soprattutto grazie all’impegno delle responsabili del progetto presso i nostri uffici comunali, delle insegnanti e di tutto il personale addetto”.

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