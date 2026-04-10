Un’iniziativa pensata per accompagnare i più piccoli nei luoghi della crescita e dell’attesa, trasformandoli in spazi ancora più accoglienti, stimolanti e armoniosi

OFFIDA – Il Comune di Offida investe nella cultura e nell’infanzia con un gesto concreto e ricco di significato ha donato nuovi libri allo studio pediatrico di Offida e al Polo 0-6, grazie al finanziamento ottenuto per il progetto presentato al Ministero della Cultura nell’ambito del Fondo Editoria.

Un’iniziativa pensata per accompagnare i più piccoli nei luoghi della crescita e dell’attesa, trasformandoli in spazi ancora più accoglienti, stimolanti e armoniosi. In particolare, sono stati consegnati 31 libri illustrati allo studio pediatrico, per rendere più sereno e piacevole il tempo dell’attesa dei piccoli utenti, e 225 al Polo 0-6, con l’obiettivo di offrire ai bambini strumenti preziosi per immaginare, conoscere e costruire il proprio futuro.

Alla presenza dell’assessora alla Scuola Isabella Bosano e dell’assessora alla Cultura Marica Cataldi, la donazione ha assunto un valore che va oltre il semplice gesto materiale, diventando un vero messaggio educativo e civile.

“Portare i libri nei luoghi frequentati ogni giorno dai bambini significa offrire loro occasioni continue di scoperta, crescita e immaginazione – ha commentanto Bosano – È da piccoli gesti come questo che si costruisce una comunità più attenta ai bisogni dell’infanzia e più vicina alle famiglie”.

L’assessora alla Cultura Cataldi ha invece richiamato il valore simbolico e profondo dell’iniziativa: “Per fare un albero ci vuole un seme, e oggi abbiamo seminato tanti piccoli chicchi affinché i nostri bambini diventino alberi forti e possenti. Il contrario della guerra è la cultura. È nella lettura, nell’educazione e nella bellezza delle storie condivise che si trova l’unico vero strumento capace di disarmare l’ignoranza e di formare cittadini più liberi, consapevoli e umani”.

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