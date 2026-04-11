Ore 17.30 stadio “Morgagni”  trentaseiesima e terzultima giornata del girone B del campionato di Serie C.

Arbitra Di Loreto della sezione di Terni.

 

FORMAZIONI UFFICIALI

FORLÌ: Martelli, Mandrelli (54’ Manetti), Menarini, Franzolini, Selvini (54’ Petrelli), Macrì (54’ Coveri), Farinelli (72’ Scaccabarozzi), Trombetta (84’ Zagre), De Risio, Cavallini, Onofri. A disp.: Calvani, Tagliaferri, Petrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Ilari, Gheza, Palomba, Rossi. All. Miramari

 

ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (84’ Galuppini), D’Uffizi, Guiebre (75’ Pagliai), Alagna, Rizzo Pinna (84’ Ndoj), Curado, Gori (57’ Chakir), Corradini (57’ Milanese). A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Del Sole, Oviszach, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo. All. Tomei

 

ARBITRO: Di Loreto di Terni

 

RETI: 36’ D’Uffizi (A), 48’ Corradini (A), 83’ Milanese (A)

 

NOTE: ammoniti Nicoletti (A), Farinelli (F), Corradini (A). Spettatori 2.462 (1.750 biglietti venduti, compresi i 798 ospiti e i 713 abbonati) per un incasso di 22.068,00 €. Rec. 2’ pt, 3’ st.

Spettatori: 2.462 (di cui 798 ospiti) per 22.068 euro di incasso

PRIMO TEMPO

 

0- Inizia la gara.

4′  possesso palla dell’Ascoli

6- Guiebre conquista il primo corner per l’Ascoli

7- Corner di Rizzo Pinna, devia di nuovo in corner l’ex  Frazolini

15- occasioni Ascoli: Silipo si invola sulla destra, cross basso per Gori che va vicino al palo

30- Ammonito Nicoletti

34-  giallo  per Farinelli

36- GOL ASCOLI con D’Uffizi, tap in sul secondo palo dopo un cross teso di Silipo dalla destra.

38- tiro dal limite di Franzolini che termina a lato

42-  ripartenza di D’Uffizi, assist in area per Guiebre, pallonetto che termina fuori di poco sul palo opposto

43- Forlì in avanti con Mandreli che sbaglia  il cross

45- Due minuti di recupero

47- Fine  primo tempo

SECONDO TEMPO

 

46- Riprende la gara.

 

48- Punizione  di Rizzo Pinna dalla destra, devica Martelli

 

48- GOL ASCOLI con Corradini che si inserisce  su assist di Rizzo Pinna in area e infila di prima intenzione

52- Ammonito Corradini

 

55- Triplo cambio Forlì: fuori Mandrelli, Macrì e Trombetta, dentro Manetti, Petrelli e Coveri

 

58-  cambi Ascoli: escono Corradini e Gori, dentro Milanese e Chakir

65- Il Forlì gioca una card FVS per un possibile tocco con il braccio di Nicoletti su colpo di testa di Trombetta

66- L’arbitro non sanziona

70- Azione personale di D’Uffizi, tiro interessante murato

73- Quarto cambio Forlì: fuori Farinelli, dentro Scaccabarozzi

 

74- Sinistro di controbalzo in area proprio di Scaccabarozzi su sponda di Onofri, para Vitale

 

76- Nell’Ascoli dentro Pagliai per Guiebre

 

78- Ascoli vicino al tris con Silipo che calcia alto sa pochi passi dalla porta  dopo un triangolo veloce in area con Chakir

 

79- Destro   di Petrelli, para Vitale

82- Ammonito Trombetta per fallo su Rizzo Pinna

83- GOL ASCOLI con Milanese, infila di  interno al volo  su assist dal fondo di D’Uffizi

85- Escono Silipo e Rizzo Pinna , dentro Galuppini e Ndoj. Nel Forlì c’è Zagre per Trombetta

 

90- Tre minuti di recupero

 

91- Sinistro di Galuppini che sfiora il palo

93- Finisce la gara Ascoli a quota 74 punti


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