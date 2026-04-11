Ore 17.30 stadio “Morgagni” trentaseiesima e terzultima giornata del girone B del campionato di Serie C.
Arbitra Di Loreto della sezione di Terni.
FORMAZIONI UFFICIALI
FORLÌ: Martelli, Mandrelli (54’ Manetti), Menarini, Franzolini, Selvini (54’ Petrelli), Macrì (54’ Coveri), Farinelli (72’ Scaccabarozzi), Trombetta (84’ Zagre), De Risio, Cavallini, Onofri. A disp.: Calvani, Tagliaferri, Petrelli, Ripani, Spinelli, Berti, Ilari, Gheza, Palomba, Rossi. All. Miramari
ASCOLI: Vitale, Nicoletti, Damiani, Silipo (84’ Galuppini), D’Uffizi, Guiebre (75’ Pagliai), Alagna, Rizzo Pinna (84’ Ndoj), Curado, Gori (57’ Chakir), Corradini (57’ Milanese). A disp.: Brzan, Barosi, Ndoj, Del Sole, Oviszach, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Palazzino, Rizzo. All. Tomei
ARBITRO: Di Loreto di Terni
RETI: 36’ D’Uffizi (A), 48’ Corradini (A), 83’ Milanese (A)
NOTE: ammoniti Nicoletti (A), Farinelli (F), Corradini (A). Spettatori 2.462 (1.750 biglietti venduti, compresi i 798 ospiti e i 713 abbonati) per un incasso di 22.068,00 €. Rec. 2’ pt, 3’ st.
Spettatori: 2.462 (di cui 798 ospiti) per 22.068 euro di incasso
PRIMO TEMPO
0- Inizia la gara.
4′ possesso palla dell’Ascoli
6- Guiebre conquista il primo corner per l’Ascoli
7- Corner di Rizzo Pinna, devia di nuovo in corner l’ex Frazolini
15- occasioni Ascoli: Silipo si invola sulla destra, cross basso per Gori che va vicino al palo
30- Ammonito Nicoletti
34- giallo per Farinelli
36- GOL ASCOLI con D’Uffizi, tap in sul secondo palo dopo un cross teso di Silipo dalla destra.
38- tiro dal limite di Franzolini che termina a lato
42- ripartenza di D’Uffizi, assist in area per Guiebre, pallonetto che termina fuori di poco sul palo opposto
43- Forlì in avanti con Mandreli che sbaglia il cross
45- Due minuti di recupero
47- Fine primo tempo
SECONDO TEMPO
46- Riprende la gara.
48- Punizione di Rizzo Pinna dalla destra, devica Martelli
48- GOL ASCOLI con Corradini che si inserisce su assist di Rizzo Pinna in area e infila di prima intenzione
52- Ammonito Corradini
55- Triplo cambio Forlì: fuori Mandrelli, Macrì e Trombetta, dentro Manetti, Petrelli e Coveri
58- cambi Ascoli: escono Corradini e Gori, dentro Milanese e Chakir
65- Il Forlì gioca una card FVS per un possibile tocco con il braccio di Nicoletti su colpo di testa di Trombetta
66- L’arbitro non sanziona
70- Azione personale di D’Uffizi, tiro interessante murato
73- Quarto cambio Forlì: fuori Farinelli, dentro Scaccabarozzi
74- Sinistro di controbalzo in area proprio di Scaccabarozzi su sponda di Onofri, para Vitale
76- Nell’Ascoli dentro Pagliai per Guiebre
78- Ascoli vicino al tris con Silipo che calcia alto sa pochi passi dalla porta dopo un triangolo veloce in area con Chakir
79- Destro di Petrelli, para Vitale
82- Ammonito Trombetta per fallo su Rizzo Pinna
83- GOL ASCOLI con Milanese, infila di interno al volo su assist dal fondo di D’Uffizi
85- Escono Silipo e Rizzo Pinna , dentro Galuppini e Ndoj. Nel Forlì c’è Zagre per Trombetta
90- Tre minuti di recupero
91- Sinistro di Galuppini che sfiora il palo
93- Finisce la gara Ascoli a quota 74 punti
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