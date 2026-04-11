FORLÌ – Mister Tomei nella sala stampa del “Morgagni” ha commentato così la vittoria dei bianconeri, giunti al tredicesimo risultato utile consecutivo, nona vittoria consecutiva:

“Ennesima buona prestazione della squadra, non era semplice anche se in questo momento i ragazzi sono così focalizzati sull’obiettivo da far sembrare tutto facile. Siamo venuti qui a giocare con grande umiltà, ora continuiamo così, abbiamo altre due partite importanti. Sugli esterni li abbiamo messi in difficoltà, nel secondo tempo siamo rientrati col piglio giusto, ma anche nel primo tempo abbiamo fatto un buon lavoro, poi è normale che con l’andare della partita scendono anche le forza dell’avversario ed è più semplice. Milanese è un giocatore che attacca più gli spazi, Corradini è più geometra, entrambi fanno cose importantissime per noi, faccio fatica a tenere fuori qualcuno perché tutti si allenano al massimo e tutti meriterebbero di giocare. Rivolgo un plauso soprattutto a coloro che non sono utilizzati, ma che comunque hanno il piacere di gioire insieme agli altri. Questo mi rende molto orgoglioso

Tommaso Milanese, alla seconda marcatura consecutiva, l’ottava stagionale, ha commentato in sala stampa il suo momento personale e quello della squadra

“Sì, in questo periodo sto giocando meno, è normale che un ragazzo voglia giocare sempre di più, ma mi sto consolando coi gol, poi quello segnato sotto la curva la settimana scorsa è stata una bella emozione, speriamo ne arrivino altre, anche se può essere rischioso per il cuore di qualcuno, come mi hanno detto alcuni tifosi. Entriamo in campo solo con un solo risultato in mente e con la voglia di imporre il nostro gioco. Il bello di questa squadra è che siamo tutti uniti, non ci sono invidie o gelosie, se un compagno gioca al posto mio e fa bene, io sono contento. È un momento bellissimo quello che stiamo vivendo, ce la possiamo giocare fino alla fine con l’Arezzo, siamo due grandi squadre, vediamo come va domani la loro partita e comunque ce ne sono altre due da qui alla fine”.

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