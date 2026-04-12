MONSAMPOLO DEL TRONTO – L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di

riparazione e di miglioramento sismico del Municipio di Monsampolo del Tronto,

situato in Corso Vittorio Emanuele. L’opera, finanziata nell’ambito dell’ordinanza

commissariale 137 del 2023, prevede un investimento complessivo pari a 1.600.000

euro, interamente concesso al Comune, che è soggetto attuatore dell’intervento.

“Il finanziamento assegnato con il decreto consentirà l’avvio delle procedure

successive alla progettazione e propedeutiche all’avvio dei lavori – conferma il

commissario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Stiamo parlando dell’edificio simbolo

della vita amministrativa e non solo di Monsampolo, che dunque compie un passo

decisivo verso la riqualificazione. Mi preme ringraziare per il lavoro svolto sinora, oltre

allo stesso Comune, l’Usr e la Regione Marche guidata dal presidente Acquaroli”.

Il sindaco Massimo Narcisi ha dichiarato: “È un altro passo fondamentale per il rilancio

del nostro comune, in particolare del centro storico. Siamo davvero soddisfatti di aver

chiuso una prima fase di questo importante percorso intrapreso negli ultimi anni.

Interveniamo nel cuore pulsante della nostra comunità, e questo ci riempie d’orgoglio.

Un ringraziamento speciale all’ufficio sisma, al commissario, all’ufficio ricostruzione e

ai tecnici. Continuiamo a lavorare con entusiasmo”.

Il progetto mira al ripristino delle condizioni di sicurezza, funzionalità e piena fruibilità

dell’edificio comunale, garantendo contestualmente un significativo miglioramento del

suo comportamento sismico. L’intervento comprende opere strutturali di

consolidamento, il rinforzo di porzioni murarie, lavorazioni sulle volte e sui solai,

l’aggiornamento degli impianti e una serie di adeguamenti che consentiranno di

riportare il Municipio a standard prestazionali moderni, mantenendone l’identità

architettonica. Accanto alle lavorazioni strutturali sono previste attività di carattere

impiantistico, il rifacimento degli intonaci necessari a ospitare i nuovi rinforzi, la revisione delle finiture interne ed esterne, nonché la predisposizione di un terrazzo

tecnico sulla copertura per l’alloggiamento degli impianti.

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