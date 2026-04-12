La partecipazione è gratuita e rappresenta un’occasione preziosa per incontrarsi, condividere tempo di qualità e contrastare l’isolamento sociale, soprattutto tra le persone adulte e anziane

ASCOLI PICENO – Proseguono le attività del progetto “Nuove energie”, che sta offrendo alla cittadinanza una serie di appuntamenti gratuiti pensati per favorire la socializzazione, il benessere e il mantenimento delle capacità cognitive attraverso momenti di incontro continuativi.

Ogni lunedì, dalle 15 alle 17, si svolgono attività presso l’Oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in via 3 Ottobre (angolo via Napoli) ad Ascoli Piceno. Il martedì, dalle 21 alle 23, i locali dell’ex Ludoteca di via Sassetti 40, a Piane di Morro di Folignano, ospitano lezioni e partite libere di scacchi, mentre il mercoledì, negli stessi spazi e con lo stesso orario, è dedicato al burraco.

La partecipazione è gratuita e rappresenta un’occasione preziosa per incontrarsi, condividere tempo di qualità e contrastare l’isolamento sociale, soprattutto tra le persone adulte e anziane. Le attività proposte non sono semplici momenti ricreativi, ma strumenti che aiutano a mantenere la mente attiva, a creare nuove relazioni e a rafforzare il senso di comunità. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3495711408.

Il progetto è coordinato da Unione Sportiva Acli Marche Aps, realizzato grazie al finanziamento dell’Ambito sociale territoriale XXII (Comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta) e con la collaborazione del Comune di Folignano e della Pro Loco di Folignano per le attività a Piane di Morro.

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