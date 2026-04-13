Sarà disponibile ogni giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale, e collegherà alcune delle principali aree del territorio comunale: Santa Maria Goretti, Borgo Miriam, Parco della Luna, Frazione San Lazzaro e Parcheggio Campo Sportivo

OFFIDA – A partire da giovedì 16 aprile sarà attivo il nuovo servizio navetta gratuito pensato per agevolare l’accesso al mercato rionale da parte dei residenti delle frazioni. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di migliorare la mobilità sul territorio, offrire un supporto concreto alle persone anziane e a chi incontra maggiori difficoltà negli spostamenti, oltre a contribuire alla riduzione del traffico nel centro abitato nei giorni di mercato.

Il servizio sarà disponibile ogni giovedì, in concomitanza con il mercato settimanale, e collegherà alcune delle principali aree del territorio comunale: Santa Maria Goretti, Borgo Miriam, Parco della Luna, Frazione San Lazzaro e Parcheggio Campo Sportivo.

L’attivazione della navetta rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione. Si tratta infatti di un servizio che punta non solo a facilitare gli spostamenti, ma anche a favorire una maggiore partecipazione alla vita sociale e commerciale del paese.

“Con questo nuovo servizio – commenta l’assessore Fabio Amabili – vogliamo dare una risposta semplice ma importante ai bisogni quotidiani dei cittadini, soprattutto di coloro che vivono nelle frazioni o che hanno maggiori difficoltà a raggiungere il centro in autonomia. La navetta gratuita per il mercato settimanale è una scelta che unisce attenzione sociale, vicinanza al territorio e sostenibilità, perché consente di muoversi con maggiore facilità, riducendo allo stesso tempo traffico e disagi”.

Il servizio resterà attivo in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, periodo durante il quale l’Amministrazione monitorerà l’andamento dell’iniziativa e il gradimento da parte dell’utenza.

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