FOLIGNANO – Arrivano 65.624,57 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche
per l’intervento di ripristino della viabilità nel comune di Folignano, in provincia di Ascoli
Piceno.
L’intervento riguarda nello specifico il ripristino di via Cenciarini e via Torsellini, nel
capoluogo comunale, ed è inserito nell’ambito dell’Ordinanza commissariale
137/2023 dedicata alla rigenerazione urbana e al rilancio del tessuto socio-economico
delle aree colpite dal sisma.
Il contributo complessivo concesso, al netto delle economie di gara, ammonta a oltre
431 mila euro, di cui 150 mila già trasferiti in precedenza. Con questo nuovo
stanziamento si raggiunge il 50% delle risorse erogate, in linea con l’avanzamento
dell’intervento e con l’affidamento dei lavori già avvenuto. L’intervento rientra nel più
ampio programma di rigenerazione urbana connessa al sisma, che mira a ricostruire non
solo edifici e infrastrutture, ma anche il tessuto sociale ed economico delle comunità
colpite.
“Il ripristino della viabilità rappresenta un tassello fondamentale del processo di
ricostruzione – dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –
perché significa restituire piena funzionalità ai territori e migliorare concretamente la
qualità della vita delle comunità. Ringrazio la Regione Marche e il presidente Francesco
Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Matteo Terrani per la loro collaborazione”.
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