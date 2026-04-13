L’intervento riguarda nello specifico il ripristino di via Cenciarini e via Torsellini, nel capoluogo comunale, ed è inserito nell’ambito dell’Ordinanza commissariale

FOLIGNANO – Arrivano 65.624,57 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche

per l’intervento di ripristino della viabilità nel comune di Folignano, in provincia di Ascoli

Piceno.

L’intervento riguarda nello specifico il ripristino di via Cenciarini e via Torsellini, nel

capoluogo comunale, ed è inserito nell’ambito dell’Ordinanza commissariale

137/2023 dedicata alla rigenerazione urbana e al rilancio del tessuto socio-economico

delle aree colpite dal sisma.

Il contributo complessivo concesso, al netto delle economie di gara, ammonta a oltre

431 mila euro, di cui 150 mila già trasferiti in precedenza. Con questo nuovo

stanziamento si raggiunge il 50% delle risorse erogate, in linea con l’avanzamento

dell’intervento e con l’affidamento dei lavori già avvenuto. L’intervento rientra nel più

ampio programma di rigenerazione urbana connessa al sisma, che mira a ricostruire non

solo edifici e infrastrutture, ma anche il tessuto sociale ed economico delle comunità

colpite.

“Il ripristino della viabilità rappresenta un tassello fondamentale del processo di

ricostruzione – dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –

perché significa restituire piena funzionalità ai territori e migliorare concretamente la

qualità della vita delle comunità. Ringrazio la Regione Marche e il presidente Francesco

Acquaroli, l’ufficio ricostruzione e il sindaco Matteo Terrani per la loro collaborazione”.

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