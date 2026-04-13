L’allenatore: “”In campo si sono viste due squadre con una grande voglia di vincere. Abbiamo creato tanto e segnato, gli avversari hanno doti importanti”

ASCOLI PICENO – Un pizzico di delusione per la vittoria sfumata in extremis ma soddisfazione per un’altra prestazione da grande squadra.

L’Atletico Ascoli, nel pomeriggio di domenica 12 aprile, ha pareggiato 2-2 in trasferta contro la Vigor Senigallia, match valevole per il girone F di serie D.

Ecco le dichiarazioni, a fine gara, di mister Simone Seccardini, riportate dal portale del Club ascolano: “In campo si sono viste due squadre con una grande voglia di vincere. Abbiamo creato tanto e segnato e retto il ritorno della Vigor che ha giocatori importanti. Ci dispiace prendere gol all’ultimo secondo ma può capitare, è stato fatto un passo avanti in classifica”.

Copyright © 2026 Riviera Oggi, riproduzione riservata.