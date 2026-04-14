L’iniziativa coinvolge realtà impegnate nella diffusione della cultura del primo soccorso, con il supporto di associazioni e operatori del settore sanitario

ASCOLI PICENO – Sarà inaugurata sabato 18 aprile ad Ascoli Piceno, in Piazza Matteotti, una nuova postazione pubblica di defibrillazione precoce nell’area della chiesa della Madonna del Carmine. L’iniziativa prevede una messa alle ore 17, seguita dal taglio del nastro e da una prova pratica di utilizzo del defibrillatore aperta ai cittadini.

L’evento rientra nel progetto di defibrillazione precoce di comunità, con l’obiettivo di aumentare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio e promuovere la formazione dei cittadini nelle manovre di primo soccorso. Il nuovo totem DAE (defibrillatore automatico esterno) sarà collocato in uno spazio accessibile, per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenze cardiache.

Dopo la celebrazione religiosa, il programma prevede l’inaugurazione ufficiale e, a seguire, attività dimostrative nei locali attigui alla chiesa, dove verranno illustrate le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo corretto del dispositivo. Le prove pratiche consentiranno ai partecipanti di acquisire nozioni fondamentali per intervenire in situazioni critiche.

L’iniziativa coinvolge realtà impegnate nella diffusione della cultura del primo soccorso, con il supporto di associazioni e operatori del settore sanitario. L’installazione del defibrillatore rappresenta un ulteriore passo verso una città più attrezzata sul fronte della prevenzione e sicurezza sanitaria, puntando sulla collaborazione tra istituzioni e comunità locale.

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