ASCOLI PICENO – Di seguito una nota del Comune di Ascoli Piceno.
Regolamentazione della viabilità veicolare in corso Trento e Trieste, piazza Simonetti, via XX Settembre e piazza Roma nei giorni dal 18 al 19 aprile 2026 per evento “Mercatino Antiquariato”.
Con l’Ordinanza dirigenziale 206 del 14 aprile 2026 l’Amministrazione ordina di istituire:
1) Piazza Simonetti e via XX Settembre dalle ore 06:00 del giorno 18 aprile alle ore 22:00 del giorno 19 aprile 2026:
– il divieto di sosta con rimozione coatta (esclusi stalli Prefettura per Piazza Simonetti);
– lo spostamento del capolinea del trenino turistico della Giocamondo da Piazza Simonetti a Via XX Settembre (spazi blu);
2) Corso Trento e Trieste, dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre, Piazza Roma lato est-ovest-nord dalle ore 14:00 del giorno 18 aprile alle ore 22:00 del giorno 19 aprile 2026:
– il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati;
3) Piazza Roma – Via XX Settembre – Piazza Simonetti – Corso Trento e Trieste (dall’intersezione con Corso G. Mazzini a Via XX Settembre) , dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dei giorni di sabato 18 aprile 2026 e domenica 19 aprile 2026 dalle ore 09:00 alle ore 20:00:
– interdizione temporanea della circolazione stradale con deviazione del traffico in via Pretoriana a partire da piazza Roma, ad eccezione dei veicoli partecipanti all’evento, del Trenino turistico della Giocamando, per i veicoli dei Corpi e servizio di polizia stradale, veicoli adibiti ai compiti di soccorso, veicoli della Prefettura di Ascoli Piceno, con obbligo per gli organizzatori di disporre apposito servizio di presidio all’intersezione di Piazza Roma con Via Pretoriana, con personale impiegato a propria cura e spese.
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