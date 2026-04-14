ASCOLI PICENO – L’incontro di venerdì 17 aprile 2026 del 22° ciclo primaverile delle “Passeggiate Vagabonde” della Fondazione Don Giuseppe Fabiani – ore 17,30 presso la sede della Fondazione in via Annibal Caro 36 – ha per tema “Il monumento a Cecco d’Ascoli: curiosità”.
Augusto Agostini torna a parlare, con altri aneddoti e curiosità, delle travagliate vicende che hanno caratterizzato la realizzazione del monumento bronzeo dedicato a Cecco d’Ascoli, ricostruite con materiale inedito nel corposo volume presentato lo scorso dicembre.
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