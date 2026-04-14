CIVITANOVA MARCHE – Un fine settimana trionfale, tinto di verde e arancio, quello appena concluso sul circuito di Civitanova Marche in occasione dei Campionati Regionali di pattinaggio velocità su pista. La Rollergreen si conferma una corazzata del panorama rotellistico marchigiano, mettendo in bacheca un bottino impressionante di medaglie e, soprattutto, centrando l’obiettivo della qualificazione nazionale con numeri da record.

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​Il dato più eclatante della spedizione riguarda la compattezza del gruppo guidato dallo staff tecnico: ben 9 atleti su 11 hanno staccato il pass per i prossimi Campionati Italiani. Una percentuale vicina al 90% che certifica la qualità del lavoro svolto negli ultimi mesi.

​”Un risultato che premia il sacrificio dei ragazzi e la lungimiranza del nostro progetto sportivo,” fanno sapere dalla società. “Vedere quasi tutta la squadra qualificarsi per la massima competizione nazionale è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta.”

​Le danze si sono aperte sabato con la splendida prestazione di Riccardo Cianci, capace di conquistare un prestigioso secondo posto. La sua energia ha trascinato il resto della squadra: Mirko Zazzetta, Matteo Virgilio, Daniel Rosati, Andrea Pirillo, Sarah Natiqi, Giorgia Pompei, Giulia Ruggia, Elena Ricci e Asia Masi hanno dato vita a prove di altissimo livello, garantendo alla Rollergreen una presenza costante nelle posizioni che contano.

​Se il sabato è stato il giorno della qualificazione, la domenica è stata quella della consacrazione, specialmente nelle categorie superiori:

• ​Le Regine del Fondo: Straordinarie Benedetta Ricci (oro nella 5000m a punti) e Victoria Rosati (oro nella 3000m a punti).

• ​L’Imperatore Juniores:Alessandro Mori non lascia scampo agli avversari, firmando una doppietta d’oro leggendaria.

• ​Velocità e Talento: Argento per Etienne Norlatti (R12) e Marzia Pirillo nella cronometro ad atleti contrapposti, mentre Melissa Di Credico ha conquistato un prezioso bronzo.

​Il capolavoro finale è arrivato dalle Staffette Americane, dove il gioco di squadra della Rollergreen ha fatto la differenza:

1. ​Oro Categoria Allievi: Marzia Pirillo, Julia Libetti e Benedetta Ricci.

2. ​Argento Categoria Ragazzi: Victoria Rosati, Melissa Di Credico, Alessandra Traini e Alessia Danila.

​Menzioni d’onore anche per Giada Masi, che ha onorato la maglia con prestazioni di grande merito tecnico.

​Archiviata la pratica regionale con un successo schiacciante, l’attenzione della Rollergreen si sposta ora sulla preparazione per i Campionati Italiani. I qualificati torneranno immediatamente in pista per affinare la condizione atletica: l’obiettivo è rappresentare il territorio e la società in una vetrina ancora più prestigiosa.

​Il messaggio lanciato da Civitanova è chiaro: la Rollergreen c’è, corre forte e non ha intenzione di fermarsi.

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