ASCOLI PICENO – Il calciatore bianconero ha vissuto un mese da protagonista, la rete decisiva contro la Sambenedettese il 4 Marzo così come ad Arezzo il 30 Marzo e lo zampino con la Vis Pesaro.

Dal sito ufficiale “La vittoria dell’Ascoli sull’Arezzo non è stata vittoria qualunque ed è forse arrivato nel momento più importante, quello della consapevolezza. Corazza, come d’altro canto tutta la squadra, sta vivendo un momento d’oro, quasi catturato da un agonismo ed una voglia di vincere senza precedenti.

L’appassionante duello con i toscani ha acceso definitivamente la luce su quella che potrebbe diventare una stagione storica. Simone è una delle anime di questa squadra, non conosce schemi, corre generosamente da una parte all’altra del campo per 90 minuti, 100 se necessario. Un giocatore generoso e tecnicamente molto valido che sta dando tutto, ma proprio tutto, per la squadra.

Le sue esultanze se sono la prova, con quella gioia incontenibile, simile a quella dei bambini, che a stento sanno trattenere foga ed emozioni. Quel lato fanciullesco che ogni calciatore deve mantenere, perché sempre di gioco stiamo parlando. Corazza vince meritatamente questo premio, portando con se tutto l’Ascoli ad esultare sotto una curva di bandiere bianconere che credono, adesso, di poter avverare il sogno”.