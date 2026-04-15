L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei, è stato intervistato nel corso della trasmissione “Area C” condotta da Luca Mastrorilli e Marco Demicheli su Sky Sport 24.

ASCOLI PICENO – L’allenatore dell’Ascoli Francesco Tomei, è stato intervistato nel corso della trasmissione “Area C” condotta da Luca Mastrorilli e Marco Demicheli su Sky Sport 24.

Il tecnico bianconero, recordman per vittorie consecutive ha dichiarato “Il gruppo ci sta permettendo di avere certi risultati e di ottenere questa striscia positiva. C’è un grande rispetto tra i ragazzi e questo permette di lavorare al meglio. La maggior parte dei calciatori in rosa è da considerarsi a tutti gli effetti titolare”

Qual è il segreto di suoi ragazzi secondo mister “Si divertono a giocare insieme e lo fanno con molto entusiasmo. Tutto ciò si ripercuote sul campo e sulle prestazioni”.

Sugli obiettivi: “Il nostro è un percorso quotidiano, siamo partiti dal dover rifare tutto la scorsa estate. Nella crescita i ragazzi sono stati molto bravi ad essere sempre dentro al lavoro ed alla voglia di migliorarsi“.

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