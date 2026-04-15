Ne nasce un percorso ricco di colori e suggestioni, in cui la grande orchestra diventa luogo d’incontro tra stili e culture diverse: dalle atmosfere parigine al jazz americano, fino alla tradizione melodica italiana

ASCOLI PICENO – Prosegue ad Ascoli Piceno la stagione de I Concerti della Rossini, realizzata in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, con un appuntamento che conduce il pubblico in un affascinante viaggio musicale tra Europa e America: domenica 19 aprile alle ore 18 al Teatro Ventidio Basso, va in scena “Un americano a Parigi”, produzione dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini già accolta con entusiasmo nelle recenti tappe di Fabriano e Pesaro.

Sul podio il M° Daniele Rossi, alla guida dell’Orchestra in un programma che attraversa alcune delle pagine più significative del Novecento musicale, mettendo in dialogo la tradizione sinfonica europea con le suggestioni ritmiche e sonore d’oltreoceano. Daniele Rossi, è interprete attento e sensibile, affianca alla solida formazione musicale una particolare cura per il suono orchestrale e per la chiarezza del discorso musicale.

Cuore del concerto è la straordinaria creatività di George Gershwin, di cui viene proposto il celebre poema sinfonico An American in Paris, affresco brillante e vivace della capitale francese osservata attraverso lo sguardo curioso e innovativo di un compositore americano, capace di fondere con naturalezza linguaggio jazzistico e scrittura orchestrale.

Accanto a Gershwin, il programma presenta la Sinfonietta di Francis Poulenc, esempio emblematico della raffinatezza e dell’ironia della musica francese del Novecento, espressione di una Parigi vivace e cosmopolita.

Completa il concerto Per i tuoi 100, omaggio firmato da Noris Borgogelli su commissione del Presidente dell’Orchestra Saul Salucci per celebrare il centenario della nascita di Riz Ortolani: un tributo a una delle figure più significative della musica italiana del Novecento, capace di attraversare con sensibilità il mondo del cinema, della televisione e della musica sinfonica.

Ne nasce un percorso ricco di colori e suggestioni, in cui la grande orchestra diventa luogo d’incontro tra stili e culture diverse: dalle atmosfere parigine al jazz americano, fino alla tradizione melodica italiana.

La stagione si realizza con il sostegno della Regione Marche – Assessorato alla Cultura e del Ministero della Cultura, e con la collaborazione dell’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, realtà che contribuiscono in modo significativo alla promozione e alla diffusione della musica sinfonica sul territorio.

L’appuntamento assume un particolare rilievo alla luce del riconoscimento di Ascoli Piceno come Città italiana dei Giovani 2026. In questa prospettiva, è stata prevista una tariffa agevolata di 5 euro riservata al pubblico under 30, come segnale concreto di attenzione e apertura nei confronti delle nuove generazioni.

Questo concerto conclude la prima stagione ascolana de I Concerti della Rossini, un progetto avviato in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno che ha segnato l’inizio di un dialogo significativo con il pubblico della città. Dopo i primi due appuntamenti, salutiamo questa esperienza con l’auspicio di poter tornare presto, per proseguire insieme questo percorso musicale.

Maggiori informazioni sul sito della Rossini www.orchestrarossini.it

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